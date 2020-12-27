У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки

В категорию налоговых льгот попали физлица-предприниматели 1-ой группы.
В Украине физические лица-предприниматели получат "налоговые каникулы" в первом полугодии 2021 года.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Офиса президента в Facebook.
В категорию налоговых льгот попали физлица-предприниматели 1-ой группы.
В сообщении говорится, что с этого месяца по май 2021 года ФОПы 1-й группы освобождаются от уплаты единого социального взноса и единого налога.
Как известно, с 14 декабря портал Дія и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тыс. гривен единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.
Протесты ФОПов:
- Ранее в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения SaveФОП.
- Участники потребовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1 (2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- Правоохранители снесли палатки ФОП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре Киева пострадали около 40 правоохранителей.
- Акция предпринимателей на Майдане продолжилась. Они заявили о намерении проводить ее мирным путем.
- Участник акции пикетировали дворец Украина, где велась съемка Квартала 95.