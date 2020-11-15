У Зеленского намекнули, кто попадет "под раздачу" во время кадровых чисток

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Народный депутат из фракции Слуга народа, представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал вероятность кадровых перестановок.

В эфире канала Украина 24 он объяснил, на какие кадровые перестановки намекает президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По мнению Вениславского, речь шла о председателях областных государственных администраций.

"Я не могу сказать, я не владею информацией. Но, я думаю, ко многим губернаторам есть вопросы и во фракции, и, я так понимаю, у президента. Поэтому ожидаем — будут действительно определенные кадровые изменения. Давайте дождемся официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно. Это президент прежде всего и правительство", — сказал он.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.

Он подчеркнул, что Раде нужно принять государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти.