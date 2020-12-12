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У Зеленского намекнули на санкционный ответ судьям КСУ и распекли решение Рады

12 декабря 2020, 18:56
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КСУ "активно и нагло" вмешался в большую политику, заявил Михаил Подоляк.

Конституционный суд
В ОП оценили ситуацию вокруг Конституционного суда / ccu.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда относительно электронного декларирования.

Как написал он в своем Facebook, КСУ "активно и нагло" вмешался в большую политику, своим решением отбросив Украину на десяток лет назад.

В то же время он раскритиковал позицию Верховной Рады по этому вопросу. По его мнению, ответные действия парламента были "инфантильными".

"Хуже только то, что часть парламентских групп сделала вид, что ничего страшного не происходит. (…) Плохая история. Очень. Половинчатое решение, которое явно создаёт нам ещё больше проблем", - пишет советник главы ОП.

Он также спрогнозировал вероятное дальнейшее развитие ситуации.

"КС абсолютно не прав и абсолютно зря решил по/медвежьи продолжать играть в большую политику. Финал обязательно будет иметь личную санкционную подоплеку.. ВР (и отдельные активные депутаты), решив стать миротворцем и сыграть в классическую разводную игру "и вашим, и нашим", только ухудшил ситуацию и в любом случае будет вынужден принять для себя итоговое решение - государство прозрачное или немножко теневое?", - добавил Подоляк.

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  • 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривавшую ответственность за недостоверное декларирование.
  • Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
  • В свою очередь Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины.
Конституционный Суд электронное декларирование Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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