У Зеленского объяснили, почему его с Ермаком отправили в Феофанию

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (справа) / УНИАН

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, объяснил, почему президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак, которые заразились коронавирусом, был госпитализированы в больнице Феофания.

Об этом чиновник рассказал в комментарии Телеграм-каналу Политика страны. Подоляк заявил, что Феофания находится в ведении Государственного управления делами.

"Здесь есть специально оборудованная закрытая палата с коммуникационными возможностями. Так как изоляция длительная, а работать надо ежедневно и много через онлайн, нужна спецсвязь. В резиденции ее надо было бы оборудовать спешно, что не рационально и затратно. Плюс — обязательно надо ставить врачебный пост. По протоколу, это необходимо. Логично, что работать нужно из оборудованного места", — заявил чиновник.

По словам Подоляка, Зеленского "не перевозили в больницу". Он переехал туда сам "исходя из потребностей управленческой и врачебной логистики".

"Все это касается и главы Офиса. У него же нет квартиры со спецоборудованием. Но очевидно, что выпасть на две недели из операционного управления, а изоляция делительная, — категорически недопустимо. Поэтому специальная палата с коммуникационным оборудованием и рабочий режим 24/7", — подытожил он.

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