У Зеленского объяснили, почему его с Ермаком отправили в Феофанию

Ситуация прокомментировал советник Андрея Ермака Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, объяснил, почему президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак, которые заразились коронавирусом, был госпитализированы в больнице Феофания.
Об этом чиновник рассказал в комментарии Телеграм-каналу Политика страны. Подоляк заявил, что Феофания находится в ведении Государственного управления делами.
"Здесь есть специально оборудованная закрытая палата с коммуникационными возможностями. Так как изоляция длительная, а работать надо ежедневно и много через онлайн, нужна спецсвязь. В резиденции ее надо было бы оборудовать спешно, что не рационально и затратно. Плюс — обязательно надо ставить врачебный пост. По протоколу, это необходимо. Логично, что работать нужно из оборудованного места", — заявил чиновник.
По словам Подоляка, Зеленского "не перевозили в больницу". Он переехал туда сам "исходя из потребностей управленческой и врачебной логистики".
"Все это касается и главы Офиса. У него же нет квартиры со спецоборудованием. Но очевидно, что выпасть на две недели из операционного управления, а изоляция делительная, — категорически недопустимо. Поэтому специальная палата с коммуникационным оборудованием и рабочий режим 24/7", — подытожил он.
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COVID-19 на Банковой - что было ранее:
- В понедельник, 9 ноября, стало известно о заражении коронавирусной инфекцией президента Украины Владимира Зеленского.
- Также COVID-19 диагностировали и у главы Офиса президента Андрея Ермака.
- СМИ сообщали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель тоже заразилась коронавирусом. Однако 12 ноября она опровергла данные сведения.
- Советник Ермака Михаил Подоляк 12 ноября заявил, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак госпитализированы в Феофанию, где проходят лечение от коронавируса.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что президент находится в больнице с 10 ноября. Она уточнила, что у главы государства, легкие симптомы COVID-19 – Зеленский продолжает работу.