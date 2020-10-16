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У Зеленского объяснили, почему хотят сократить количество нардепов

16 октября 2020, 12:36

Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей, считают в ОП.

Верховная Рада
У украинцев спросят, поддерживают ли они сокращение количества народных депутатов до 300 / Фото: УНИАН

Вопрос об уменьшении количества народных депутатов до трехсот человек, который хотят задать украинцам на всеукраинском опросе 25 октября, связан с децентрализацией.

Как сообщается на сайте Офиса президента, регионы получат больше полномочий, поэтому помощь такого большого количества нардепов не нужна.

"В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество рождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество", - говорится в сообщении.

"Уменьшение количества народных избранников может положительно сказаться на качестве представительства интересов избирателей. Возрастет конкуренция за депутатский мандат", - добавили в ОП.

В Офисе президента считают, что парламент станет еще более профессиональным, а 300 народных избранников - это абсолютно оправданное количество депутатов с учетом нового устройства страны.

Пять вопросов всенародного опроса от Зеленского

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Всенародный опрос - о чем сообщалось ранее:

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
  • СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщили, что опрос Зеленского будет включать вопросы, которые беспокоят молодежь.
  • В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского. Деньги будут "украинского происхождения".
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