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У Зеленского оценили санкции США против Дубинского

24 января 2021, 17:56
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В парламенте можно провести дебаты и выяснить суть претензий к Александру Дубинскому, считает Михаил Подоляк.

Дубинский
Александр Дубинский / УНИАН

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг введения американских санкций против народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского.

В комментарии изданию НВ он подчеркнул, что цивилизованные государства отличаются четкостью процедур и пониманием того, кто и за что отвечает.

"Офис президента точно не может брать на себя задачу инициативно разработать юридически обоснованные решения для реагирования на "санкционную" ситуацию вокруг господина Дубинского", - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что в парламенте можно провести дебаты и выяснить суть претензий к Дубинскому.

"Есть профильное министерство, которое может подготовить развернутую оценку рисков и предложить оптимальные решения. Сейчас, как известно, именно на площадке парламента, где и работает господин Дубинский, на уровне фракции продолжается активная дискуссия относительно того, каким может быть ответ на персональные санкции против депутата. Решение точно должно быть наработано на этом уровне", - добавил Подоляк.

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Санкции против Александра Дубинского:

  • Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
  • В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
  • Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".
санкции США Слуга народа Александр Дубинский Михаил Подоляк новости Украины Офис президента
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