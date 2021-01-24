У Зеленского оценили санкции США против Дубинского

В парламенте можно провести дебаты и выяснить суть претензий к Александру Дубинскому, считает Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг введения американских санкций против народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского.
В комментарии изданию НВ он подчеркнул, что цивилизованные государства отличаются четкостью процедур и пониманием того, кто и за что отвечает.
"Офис президента точно не может брать на себя задачу инициативно разработать юридически обоснованные решения для реагирования на "санкционную" ситуацию вокруг господина Дубинского", - подчеркнул Подоляк.
Он также отметил, что в парламенте можно провести дебаты и выяснить суть претензий к Дубинскому.
"Есть профильное министерство, которое может подготовить развернутую оценку рисков и предложить оптимальные решения. Сейчас, как известно, именно на площадке парламента, где и работает господин Дубинский, на уровне фракции продолжается активная дискуссия относительно того, каким может быть ответ на персональные санкции против депутата. Решение точно должно быть наработано на этом уровне", - добавил Подоляк.
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Санкции против Александра Дубинского:
- Власти США приняли решение ввести санкции против ряда граждан и организаций Украины - за вмешательство в выборы американского президента.
- В том числе, под санкции США попал нардеп Александр Дубинский.
- Американские чиновники подчеркивают, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу".