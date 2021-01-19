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У Зеленского отреагировали на попытку Тупицкого попасть в здание КСУ

19 января 2021, 12:17

По словам Александра Тупицкого, от административной деятельности в суде его никто не отстранял.

Тупицкий возглавил КСУ
В КСУ утверждают, что ситуация с Тупицким может дестабилизировать работу суда / УП

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не может попасть в здание инстанции. Судью не пускает туда охрана. В Управлении государственной охраны подтверждают инцидент и утверждают, что действуют по букве закона. Офис президента Владимира Зеленского отрицает свое влияние на ситуацию, но напоминает об отстранении судьи от его деятельности.

Как сообщила пресс-служба КСУ, во вторник, 19 января, сотрудники государственной охраны не пускают главу суда Александра Тупицкого на работу. В инстанции напомнили, что он должен выполнять административные функции, от которых судью не отстраняли.

"Указом Президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного Суда Украины, административные функции как председателя Суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного Суда Украины", - напомнили в инстанции, добавив, что такие действия могут привести к дестабилизации работы суда.

В пресс-службе Управления государственной охраны в Facebook подтверждают тот факт, что их сотрудники не пускают Тупицкого на рабочее место. Однако такие действия осуществляются в связи с обращением Госбюро расследований о выполнении указа президента Украины, положение Основного закона и УПК.

В пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского в комментарии LIGA.net указали, что Банковая не влияет на ситуацию и не владеет информацией. Однако в президентской канцелярии уверены, что Тупицкий не должен был выходить на работу, так как он отстранен от своей должности.

КСУ новости Украины Офис президента Александр Тупицкий
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