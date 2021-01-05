У Зеленского ответили на обвинения о присутствии детей в новогоднем ролике

В Офисе президента настаивают, что съемки длились всего несколько часов.
Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в новогоднем ролике президента Владимира Зеленского дети принимали участие на законных основаниях, причем делали это с желанием и весьма непродолжительный период времени.
"Конечно, съемки были с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. От одного из родителей нет, да и не было претензий в сторону съемочной группы", - цитирует его Укринформ.
По словам чиновника, съемки состоялись 27 декабря. Детей на площадку пригласили ненадолго и сняли быстро с ними те эпизоды, где они по сценарию должны были находиться в кадре. Подоляк утверждает, что детям съемочный процесс понравился, и они остались довольны.
"Съемки новогоднего поздравления Президента состоялись лишь 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед ним. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны обращается президент", – пояснил он.
Читайте также"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике ЗеленскогоЧиновник подчеркнул, что СМИ распространили фейковую информацию о том, что детей на "съемочной площадке эксплуатировали до глубокой ночи.
"Что за объявление тиражируется в социальных сетях и реально ли оно, и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать трудно", - заявил зампред ОПУ.
Подоляк подчеркнул, что скандал вокруг новогоднего поздравления главы государства спровоцировали политические оппоненты.
Новогоднее обращение Зеленского
Вечером 31 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом.
Напомним, новогоднее обращение президента Владимира Зеленского резко раскритиковали в украинском сегменте соцсетей, поскольку весь смысл ролика заключался в присутствии большого количества детей, к которым обращался глава государства.
Сопредседатель Общественной организации Служба защиты прав детей Людмила Волынец высказала мнение, что в Украине политики эксплуатируют образ ребенка для достижения своей прагматической цели, однако к реальной помощи данная инициатива отношения не имеет.