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У Зеленского ответили на обвинения о присутствии детей в новогоднем ролике

5 января 2021, 23:29
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В Офисе президента настаивают, что съемки длились всего несколько часов.

Владимир Зеленский
У Зеленского утверждают, что детям съемки понравились / Фото: кадр из видео

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в новогоднем ролике президента Владимира Зеленского дети принимали участие на законных основаниях, причем делали это с желанием и весьма непродолжительный период времени.

"Конечно, съемки были с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. От одного из родителей нет, да и не было претензий в сторону съемочной группы", - цитирует его Укринформ.

По словам чиновника, съемки состоялись 27 декабря. Детей на площадку пригласили ненадолго и сняли быстро с ними те эпизоды, где они по сценарию должны были находиться в кадре. Подоляк утверждает, что детям съемочный процесс понравился, и они остались довольны.

"Съемки новогоднего поздравления Президента состоялись лишь 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед ним. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны обращается президент", – пояснил он.

Читайте также"Youtube за такое блокирует": Сеть возмутили дети в новогоднем ролике ЗеленскогоЧиновник подчеркнул, что СМИ распространили фейковую информацию о том, что детей на "съемочной площадке эксплуатировали до глубокой ночи.

"Что за объявление тиражируется в социальных сетях и реально ли оно, и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать трудно", - заявил зампред ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что скандал вокруг новогоднего поздравления главы государства спровоцировали политические оппоненты.

Новогоднее обращение Зеленского

Владимир Зеленский новости Украины Офис президента Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым
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