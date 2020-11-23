УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах

23 ноября 2020, 23:15

В Офисе президента оправдываются стремлением иметь доступ ко всем категориям телезрителей.

телевидение
Чиновники охотно ходят на каналы Медведчука / publicist.in.ua

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Андрея Ермака, высказал мнение, что телеканалы Виктора Медведчука не транслируют "чистую русскую пропаганду", поэтому вполне приемлемо присутствие на них украинских чиновников.

В интервью изданию Бабель он озвучил свое отрицательное отношение к некоторым телеканалам, которые "занимают позицию соседних государств".

По словам чиновника, речь идет об отношении телеканалов к выборам и внутренней политике Украины.

"Не желательно, чтобы такие каналы вообще имели возможность влиять на очень хаотично настроенную аудиторию", — сказал он.

Советник Ермака констатировал, что максимально негативно влияют на значительную аудиторию украинцев три телеканала из пула лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Читайте такжеЖурналисты показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука"Но, если мы будем их изолировать, а они все равно будут вещать, то четверть населения будет находиться под влиянием чужеродной пропаганды. Вы считаете, это правильно? Мы обязаны ходить и забирать эти 25 процентов, доказывая свою правоту", — считает он.

Подоляк убежден, что каналы Медведчука не транслируют исключительно пропаганду России, поскольку Кремль ведет более примитивную, но при этом жесткую политику на телевидении. По словам чиновника, на пророссийских каналах в Украине ведут себя гораздо мягче и лояльнее.

Напомним

  • Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.

  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.

  • 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.

Виктор Медведчук новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретятНовый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят В Украине планируют ввести полный локдаун: названы датыВ Украине планируют ввести полный локдаун: названы даты Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в УкраинеБогдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине "У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину"У Зеленского не будет второго президентского срока": экс-советник Путина назвал причину "От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт"От локдауна не уйдем": жесткий карантин закончится перевыборами – эксперт
Следующий материал

Последние новости

23:34
Когда в Украине введут жесткий карантин: названо главное условие
23:15
У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах
23:04
Медики нашли особую связь между курением вейпов и COVID-19 Видео
22:49
Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу Видео
22:48
Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет Видео
Реклама
22:20
​В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии COVID​-19 Видео
22:02
В Раде подсчитали количество больных COVID-19
21:59
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
21:44
Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники Видео
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 6 - кто ушел 23 ноября
21:34
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:33
Бывшие чиновники ВСУ получили миллионы гривен при увольнении - СМИ Видео
21:14
Очередные страны ЕС присоединились к санкциям против России
20:46
Украина готовится к новому удару: врач назвал сроки новой волны COVID-19 Видео
20:39
В СНБО оценили сроки вакцинации всех украинцев от коронавируса Видео
20:35
В Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
20:01
Глава Меджлиса подхватил коронавирус
19:46
​"Чудо-женщина"​: Тина Кароль впервые станцевала страстную румбу на Танцах со звездами Видео
19:42
"Расплылось хайло - ботокс шевеля": Шнуров высмеял Стаса Михайлова за лицемерие
Реклама
19:33
"Свет в конце туннеля": в ВОЗ высказались о вакцине от коронавируса Видео
19:24
Лидер беларуской этно-группы Стары Ольса сбежал в Украину Видео
19:20
Локдаун выходного дня заболеваемость не снизил, а увеличил нагрузку на силовиков - СМИ
19:13
Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет Видео
19:13
Игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online
19:02
В МОН перечислили аргументы для введения школьного обучения с 5 лет
19:00
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности Видео
18:59
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 6 выпуск 23 ноября Видео
18:54
Тихановскую обвинили в тайной встрече с представителями Кремля Видео
18:39
Признаки измены: эксперт по языку тела раскрыла 4 "сигнала" Видео
18:30
"Хочу, чтобы об Украине говорили": Владимир Мула откровенно рассказал о фильме ЮКИ Видео
18:29
"Эффективно и опасно": глава патрульной полиции испытал электрошокер Видео
18:11
Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания Видео
18:11
Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры
18:09
Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
18:05
​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну Видео
18:02
Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня Видео
17:58
Израиль прекращает импорт украинской кока-колы из-за плохого качества
17:32
На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"
Реклама
17:32
В Сети возник скандал из-за дебюта Дорофеевой на Майдане Видео
17:28
Турция и РФ поссорились из-за Карабаха: что стало причиной Видео
17:27
Украинцы с 2011 стали чувствовать себя богаче и счастливей - опрос
17:27
ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы Видео
17:23
Баги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консоли Видео
17:21
Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы Видео
16:59
"Печальная реальность": эксперт объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
16:58
Бананы: 5 научно-доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время Видео
16:13
Создатели Сталкера 2 обсудили возможность выпуска ремейков оригинальных игр серии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять