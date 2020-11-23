У Зеленского озвучили причину выступления политиков на пророссийских каналах

Чиновники охотно ходят на каналы Медведчука / publicist.in.ua

Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Андрея Ермака, высказал мнение, что телеканалы Виктора Медведчука не транслируют "чистую русскую пропаганду", поэтому вполне приемлемо присутствие на них украинских чиновников.

В интервью изданию Бабель он озвучил свое отрицательное отношение к некоторым телеканалам, которые "занимают позицию соседних государств".

По словам чиновника, речь идет об отношении телеканалов к выборам и внутренней политике Украины.

"Не желательно, чтобы такие каналы вообще имели возможность влиять на очень хаотично настроенную аудиторию", — сказал он.

Советник Ермака констатировал, что максимально негативно влияют на значительную аудиторию украинцев три телеканала из пула лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Читайте такжеЖурналисты показали гостей со свадьбы пасынка Медведчука"Но, если мы будем их изолировать, а они все равно будут вещать, то четверть населения будет находиться под влиянием чужеродной пропаганды. Вы считаете, это правильно? Мы обязаны ходить и забирать эти 25 процентов, доказывая свою правоту", — считает он.

Подоляк убежден, что каналы Медведчука не транслируют исключительно пропаганду России, поскольку Кремль ведет более примитивную, но при этом жесткую политику на телевидении. По словам чиновника, на пророссийских каналах в Украине ведут себя гораздо мягче и лояльнее.

Напомним