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У Зеленского поведали, кому "на руку" односторонний обмен пленными

16 января 2021, 18:58
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В ОП уверены, что именно Россия блокирует процесс полноценного обмена пленными.

Офис президента
У Зеленского прошлись по одностороннему обмену пленными / УНИАН

Ситуация с передачей боевиками ОРДЛО пленных Украине в одностороннем порядке - это элемент пропаганды. Такая ситуация выгодна в первую очередь народному депутату Виктору Медведчуку.

В заявлении, распространенном сепаратистскими СМИ, указывалось, что процесс передачи пленных происходит при посредничестве Медведчука. По мнению советника главы ОП, он и его политическая сила играют с эмоциями людей, одновременно "пытаясь продвинуть решения против интересов Украины", заявил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул также, что именно Россия блокирует процесс полноценного обмена пленными, а не Украина.

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"На сегодня Россией не выполняется даже простейший пункт парижских договорённостей – по допуску представителей Красного креста к лицам, которые удерживаются на оккупированной территории. Красный крест – заблокирован, а известный политический деятель – разблокирован? Это только доказывает искусственность блокировки переговоров по освобождению пленных", - отметил Подоляк.

Односторонняя передача пленных Украине:

  • Ранее российские СМИ сообщили о том, что часть граждан Украины, удерживаемых в местах лишения свободы на территории ОРДЛО, будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
  • Представители "ЛНР" и "ДНР" в ТКГ Владислав Дейнего и Наталья Никанорова в совместном заявлении сообщили, что о передаче удерживаемых лиц Медведчук был уведомлен письмом 15 января.
  • Глава ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача украинских пленных председателю политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Владимир Зеленский Виктор Медведчук обмен пленными ТКГ Михаил Подоляк Офис президента новости Донбасса
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