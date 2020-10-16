У Зеленского поведали, зачем нужно легализовать каннабис / УНИАН

По предварительным подсчетам, около двух миллионов украинцев нуждаются в медицинском каннабисе ради обезболивания.

Об этом заявили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

По словам чиновников, каннабис без или с минимальным наркотическим эффектом используется как легкое обезболивающее. В первую очередь легализация поможет украинцам, которые страдают от онкологических заболеваний (сейчас они вынуждены принимать гораздо более тяжелые и опасные для здоровья препараты).

Кроме того, сообщают в ОП ‒ опыт других государств свидетельствует о том, что марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах. Легалайз также крайне важен для военных, которые возвращаются из зоны военного конфликта на Донбассе.

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Опрос Зеленского - что было ранее:

13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.

Позже украинский лидер назвал два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?;

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

После этого СМИ узнали от Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента Андрей Ермака, остальные три вопроса, они звучат так: