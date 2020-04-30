У Зеленского пояснили, зачем помпезно встречали маски для Эпицентра

Зеленский решил прорекламировать самолет Мрия / Фото: пресс-служба президента

Доставку гуманитарной помощи из Китая оплатила компания Эпицентр, а президент Владимир Зеленский решил встретить груз, чтобы еще раз привлечь внимание к легендарному украинскому самолету Мрия.

"История с "Мрией" простая. Антонов получил заказ на полет в Китай, как он получал от Польши и Франции. Оплатил самолет полностью Эпицентр", - цитирует Liga.net замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

По словам чиновника, только часть товара предназначалась для гуманитарной помощи в регионы, а остальной Эпицентр вез для продажи в своих магазинах.

"Эпицентр заказал самолет, привез груз. Нам сообщил, что везут и гуманитарку, и коммерцию. Мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное", - добавил замглавы ОП.

Тимошенко подчеркнул, что данный рейс финансировался исключительно коммерческой структурой и на него не были потрачены средства из государственного бюджета.

"Это реклама нашей "Мрии". Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский", - резюмировал Тимошенко.

Напомним, компания Эпицентр утверждает, что официально оплатила перелет авиарейса самолета Ан-225 Мрия авиакомпании Антонов, который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты.

Как ранее сообщалось, на самолете Мрия в рамках гуманитарной помощи, о которой много и часто говорил президент Владимир Зеленский, в Украину привезли защитные костюмы, которые теперь крупнейший торговый комплекс Эпицентр продает с поддельными сертификатами.

Напомним, нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.