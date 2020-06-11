У Зеленского рассказали, как прошли переговоры по Донбассу с участием Казанского и Гармаша

Казанский впервые принял участие в переговорах по Донбассу / Радио Свобода

Журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер впервые приняли участие в заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как участники политической подгруппы они уточнили требования Киева по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента.

В частности, в рамках рабочей группы ТКГ по политическим вопросам представители Украины акцентировали внимание на том, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно только после обеспечения безопасности. Избирательный процесс должен стартовать в рамках украинского законодательства после вывода иностранных войск, разоружения вооруженных формирований и восстановления Киевом контроля над захваченной частью украино-российской границы на Донбассе.

Также украинские представители ОРДЛО утверждают, что вопросы урегулирования конфликта на Донбассе должны обсуждаться с представителями переселенцев, интересы которых отстаивают Казанский, Гармаш, Горан и Либстер.

"Представители ОРДЛО от Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - отмечается в сообщении.

В ОП подчеркнули, что украинские представители от ОРДЛО на постоянной основе будут принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Напомним, 9 июня стало известно, что журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер представят Украины в переговорах по Донбассу как представители ОРДЛО. Украинские делегаты отметили, что они не будут вести переговоры с "Л/ДНР" и намерены консультироваться с украинской властью.