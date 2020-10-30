У Зеленского сделали громкое заявление о космической ракете

Зеленский планирует осваивать космос / фото: NASA

Президент Владимир Зеленский перед подчиненными поставил задачу создать в Украине в ближайшие годы ракетный носитель легкого класса отечественного производства для освоения космоса.

Как заявил интервью РБК-Украина вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский, в бюджете средства на космическую отрасль отсутствуют, поэтому будут искать альтернативные источники.

По словам чиновника, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств.

Читайте такжеУкраина передумала строить Hyperloop"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов", — сказал Уруский.

Министр подчеркнул, что средств нет, но есть четкие сроки реализации проекта. Глава государства требует, чтобы ракета была готова до конца его каденции в марте 2024 года.