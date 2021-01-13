У Зеленского впервые отреагировали на санкции США

Ермак прокомментировал санкции США против украинцев.
В Офисе президента отреагировали на санкции США против семерых граждан Украины.
Как сообщил на своей странице в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.
"Проясню: наша администрация сделает все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен ко вмешательству в выборы в США, вне зависимости от их партийной принадлежности", – написал Ермак 13 января.
Напомним, 11 января американский Минфин внес в список Управления по контролю за иностранными активами семь украинских граждан, и 4 информационных ресурса.
В сообщении подчеркнули, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу".
Кроме того, 9 сентября в США учредили санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача за попытку повлиять на выборы президента страны.
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По словам американских чиновников, с конца 2019 года до середины 2020 года Деркач намеренно распространял ложную информацию о политической жизни США, что оказало влияние на ход президентской компании и послужиило основанием для антикоррупционных расследований.
Скандал с прослушкой Байдена и Порошенко - о чем ранее сообщал Главред:
- Весной 2020 года нардеп Андрей Деркач начал выступать с пресс-конференциями, на которых делал достоянием общественности аудиозаписи с якобы разговорами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.
- Из них, в частности следовало, что Порошенко просил Байдена жестко давить на тогдашнего премьера Арсения Яценюка и хвастался тем, что повысил коммунальные тарифы для украинцев выше, чем требовал МВФ.
- Байден в ответ якобы требовал у Порошенко отставки тогдашнего генпрокурора Шокина и шантажировал Украину американской денежной помощью.
- 10 ноября стало известно, что в Украине закрыли уголовное производство против избранного президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Производство прекратили расследовать из-за отсутствия объекта преступления.