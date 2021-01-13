У Зеленского впервые отреагировали на санкции США

Ермак ответил на санкции США / УНИАН

В Офисе президента отреагировали на санкции США против семерых граждан Украины.

Как сообщил на своей странице в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.

"Проясню: наша администрация сделает все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен ко вмешательству в выборы в США, вне зависимости от их партийной принадлежности", – написал Ермак 13 января.

Напомним, 11 января американский Минфин внес в список Управления по контролю за иностранными активами семь украинских граждан, и 4 информационных ресурса.

В сообщении подчеркнули, что лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу".

Кроме того, 9 сентября в США учредили санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача за попытку повлиять на выборы президента страны.

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По словам американских чиновников, с конца 2019 года до середины 2020 года Деркач намеренно распространял ложную информацию о политической жизни США, что оказало влияние на ход президентской компании и послужиило основанием для антикоррупционных расследований.

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