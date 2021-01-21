У жителей Крыма нет доступа к базовым лекарствам от COVID

Многих крымчан, имеющих осложнения после COVID-19, не госпитализируют в стационары.
У жителей оккупированного Крыма нет доступа к базовым лекарствам, которые необходимы для лечения последствий коронавируса.
По словам руководителя Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, мониторинг показал, что около 120 аптек в оккупированном Крыму не имеют необходимых в период пандемии COVID-19 препаратов, передает Укринформ.
"Крымская правозащитная группа провела недавно мониторинг доступа к лекарствам, которые необходимы для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19. Мы проверили не менее 124 аптек в Крыму и по результатам мониторинга установили, что крымчане не имеют доступа к базовым лекарствам, необходимых для лечения последствий пневмонии", - сообщила Скрипник.
По ее словам, в аптеках Крыма проверялось наличие медицинских препаратов, указанных как необходимые в протоколе лечения от COVID-19.
"Это четкий перечень лекарств, которые даже Всемирной организацией здравоохранения указаны как необходимые, но в наличии этих лекарств в Крыму нет", - подчеркнула правозащитница.
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Кроме того, отметила она, многих крымчан, имеющих осложнения после COVID-19, не госпитализируют в стационары, а отправляют лечиться домой, "чтобы снизить статистику заболеваемости".
"Так что люди не могут получить медицинскую помощь - и не могут дома лечиться по протоколам врачей из-за отсутствия лекарств", - констатировала руководитель правозащитной организации.
Возвращение Крыма в Украину
- В июле прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для возвращения аннексированного полуострова Киев намерен создать такие условия, при которых Россия будет вынуждена пойти на соответствующие переговоры.
- Президент Владимир Зеленский 16 октября объявил о создании Крымской платформы, задачей которой станет привлечение внимания к проблеме нарушения прав человека в Крыму и обсуждение вопросов деоккупации полуострова.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил готовность Анкары присоединиться к Крымской платформе и подчеркнул непризнание Турецкой республикой аннексированного Крыма территорией России.