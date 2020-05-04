Сервис доставки еды Uber Eats уходит из Украины: что известно

Uber Eats прекращает работу в Украине / vgorode.ua

В Украине прекращает деятельность популярная служба доставки еды из ресторанов Uber Eats. Последний день ее работы в Украине – 3 июня 2020 года.

"Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет доступен в Украине, однако наш сервис заказа поездок продолжит работать, как и раньше, — рассказали в пресс-службе компании.

Почему Uber Eats прекращает работу в Украине

Решение прекратить работу сервиса в Украине было принято исходя из бизнес-показателей Uber Eats на рынке доставки еды.

"Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру", — отмечается в комментарии компании.

Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее.

Что ждет курьеров и партнеров Uber Eats в Украине

В компании отметили, что пытаются свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей.

В сообщении партнерам говорится, что курьеры, которые осуществили хотя бы одну доставку с 1 по 30 апреля, получат компенсационные выплаты. Сумму и процедуру выплат не сообщают.

Читайте такжеКак заказать еду себе домой через интернет – пять лучших сервисов доставки едыКроме того, партнеры также смогут получить компенсацию за специальную одежду с логотипом Uber Eats, которую они закупали для своих курьеров. В то же время компания Uber оставляет за собой право на сбор денег, которые партнеры могли задолжать компании и аффилированным партнерам.

Что будет с сервисом заказа такси Uber в Украине?

В компании также рассказали о том, коснется ли ситуация с Uber Eats другого популярного сервиса – заказа такси.

Сообщается, что приложение для вызова такси Uber в Украине продолжит работу в штатном режиме. Более того, сервис продолжат развивать, инвестируя в новые программы.

Отметим, что сервис Uber Eats был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В Украине сервис заработал 6 февраля 2018 года и на сегодня представлен в 6 городах страны.