Убийство сотрудницы посольства США в Киеве: в полиции рассказали, кого подозревают

В полиции раскрыли подробности гибели сотрудницы посольства США / Фото facebook.com/odesapolice

К избиению сотрудницы посольства США Санвер Никаэло, которая скончалась в Киеве после удара по голове, может быть причастен высокий мужчина, которому на вид 30-40 лет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции в Facebook.

Правоохранители уточнили, что рост подозреваемого 190-200 см, он одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. У него темные волосы (по бокам коротко подстрижены).

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски", - сказано в сообщении правоохранителей.

В полиции уточнили, что собранные сведения по факту нападения зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Добавим, чуть позже глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что по факту смерти сотрудницы посольства США Санвер Никаело открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Читайте такжеКровавое нападение на Балуха: задержан предполагаемый преступникНапомним, ранее сообщалось, сотрудница посольства США была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице. Об этом сообщило издание Цензор.НЕТ со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации, женщину обнаружили около полудня в Шевченковском районе столицы.

Позже стало известно, что это сотрудница посольства США Санвер Никаэло.