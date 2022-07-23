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Убитый на остановке в Харькове 13-летний мальчик оказался сыном украинской шахматистки

23 июля 2022, 11:09

Погибший 13-летний Дмитрий был сыном Виктории Кубаты. Мальчик вместе с родными просто стоял на остановке в Киевском районе города и ждал транспорт.

Виктория Кубата
Украинская шахматистка Виктория Кубата потеряла сына, ее дочь ранена / Фото Суспільне

Несколько дней российские агрессоры в очередной раз обстреляли харьковский жилой массив Салтовка. Снаряды РСЗО Ураган прилетели в остановку общественного транспорта. Погиб 13-летний подросток. Отец мальчика несколько часов читал молитвы над погибшим сыном. Он держал руку погибшего парня, а девушка-полицейская при этом держала руку мужчины.

Чемпионка Европы по шахматам Наталья Жукова рассказала, что погибший 13-летний Дмитрий был сыном украинской шахматистки, международного мастера (WIM) Виктории Кубаты. Мальчик вместе с родными просто стоял на остановке в Киевском районе города и ждал транспорт.

Жукова возмутилась из-за того, что, пока российские и беларуские шахматисты спокойно играют и участвуют в турнирах, Виктория оплакивает своего сына и молится за раненую дочь.

"20 июля, в Международный день шахмат, во время утренних обстрелов Салтовского района города Харьков погибли три человека: среди них – 13-летний мальчик, сын шахматистки WIM Виктории Кубаты. Его сестра, ученица 9-го класса, получила тяжелые ранения, и сейчас врачи борются за ее жизнь", – написала Жукова в Facebook.

Наталья напомнила, что отец погибшего мальчика более двух часов читал молитвы над телом сына.

"А в это время шахматисты России и Беларуси спокойно играют в шахматы, ведь это не их война?" – написала победительница Олимпиады.

Жукова напомнила, что спортсменов из этих стран не отстранили от турниров.

Отметим, Дмитрий – внук известного детского тренера по шахматам Лидии Саханович. Среди ее воспитанников – чемпион Европы и призер чемпионата мира и шахматной Олимпиады Антон Коробов.

13-летний Дмитрий учился в 17-й школе Харькова, которую российские оккупанты уничтожили 1 июня – в День защиты детей. Дима был ярким и умным ребенком и занимался спортивными танцами.

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Как сообщал Главред, рано утром в субботу, 23 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. Сирена звучала в том числе в Киевской области и в самой столице. В ряде городов прозвучали взрывы.

Под утро 21 июля в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.

Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. В результате обстрела погибли и пострадали мирные украинцы.

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