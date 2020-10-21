"Убивает" не только коронавирус: появилась страшная статистика смертей в Украине

От рака в Украине скончались 51 353 человека.
В Украине скончались за первые восемь месяцев от разных заболеваний 378 315 человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики, которая публикует данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-августе 2020 года.
Так, от коронавируса умерли 2565 человек, в то время как от туберкулеза и ВИЧ – 4071, а от гриппа и пневмонии – 4026.
Всего в Украине за указанный период скончались 378 315 человек от разных заболеваний:
- Туберкулез и ВИЧ – 4051
- Злокачественные новообразования (онкология) – 51 353
- Болезни нервной системы – 2837
- Болезни системы кровообращения – 256 474
- Болезни органов дыхания – 7444, в т.ч.
- Грипп и пневмония – 4026
- Болезни органов пищеварения – 15 259
- Внешние причины смерти – 18 455, в т.ч.
- ДТП – 2346
- Самоубийства 4236
Отметим, всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 5 927 смертей в результате COVID-19.
По количеству летальных случаев среди стран мира Украина находится на 29 месте.
По словам медиков, высокая летальность возникла из-за недоступности тестирования. По сравнению с Европой, выявление новых случаев у нас в 2 – 2,5 раза ниже.
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