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Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлу

20 января 2021, 10:57
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Николай Тарасов взял последнее слово и признался в убийстве Даши.

Убийство Даши Лукьяненко Николай Тарасов на суде перерезал себе горло
Убийство Даши Лукьяненко - Николай Тарасов на суде перерезал себе горло / УНИАН

Сегодня, 20 января, во время оглашения приговора в Раздельнянском суде Николай Тарасов, которого обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, полоснул себя острым предметом по горлу.

В это время он находился в судебной клетке, открыть которую получилось не сразу. Всё это время, пока правоохранители отпирали камеру, Тарасов продолжал полосовать себя по шее.

Заседание суда тут же прервали.

Перед этим Тарасов взял последнее слово и признался в убийстве Даши. Однако изнасилование он отрицал.

После происшедшего обвиняемого увели из зала суда для оказания медпомощи. Сообщается, что серьёзных травм он себе так и не нанес. Если медики дадут согласие, то Тарасова вернут в клетку и продолжат суд.

Осторожно: видео 18+

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: главные новости

  • Напомним, 13 июня 2020 Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась.
  • 19 июня нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом.
  • Ранее сообщалось, что из-за "эмоционального перевозбуждения" у Тарасова не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.
  • В отношении 22-летнего Николая Тарасова открыты уголовные производства по четырем статьям: часть 4 статьи 152 УК Украины (попытка изнасилования несовершеннолетней), часть 2 статьи 146 (похищение) часть 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 297 (надругательство над телом).

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