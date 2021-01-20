Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлу

Убийство Даши Лукьяненко - Николай Тарасов на суде перерезал себе горло / УНИАН

Сегодня, 20 января, во время оглашения приговора в Раздельнянском суде Николай Тарасов, которого обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, полоснул себя острым предметом по горлу.

В это время он находился в судебной клетке, открыть которую получилось не сразу. Всё это время, пока правоохранители отпирали камеру, Тарасов продолжал полосовать себя по шее.

Заседание суда тут же прервали.

Перед этим Тарасов взял последнее слово и признался в убийстве Даши. Однако изнасилование он отрицал.

После происшедшего обвиняемого увели из зала суда для оказания медпомощи. Сообщается, что серьёзных травм он себе так и не нанес. Если медики дадут согласие, то Тарасова вернут в клетку и продолжат суд.

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Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: главные новости