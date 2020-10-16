Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание

Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.
Райсуд Одессы сегодня принял решение в отношении фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Игоря Павловского.
Как заявил судья во время судебного заседания, Павловского признали виновным в сокрытии преступления.
Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на один год.
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Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тысяч гривен оставили без рассмотрения по просьбе истцов.
Убийство Гандзюк
- Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления. Владислав Мангер выступает в данном деле в качестве заказчика убийства.
- Напомним, 16 июня судебное заседание по изменению меры пресечения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, было перенесено в связи с ходатайством защиты подсудимого об отводе судьи.
Автор: Екатерина Трохимчук