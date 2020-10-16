Убийство Гандзюк: суд признал Павловского виновным и избрал наказание

Суд избрали меру пресечению убийце Гандзюк / Фото: Укринформ

Райсуд Одессы сегодня принял решение в отношении фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Игоря Павловского.

Как заявил судья во время судебного заседания, Павловского признали виновным в сокрытии преступления.

Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на один год.

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Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тысяч гривен оставили без рассмотрения по просьбе истцов.

Убийство Гандзюк