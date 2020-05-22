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Эксперт гневно отреагировал на ситуацию в Житомире и призвал к отставке Авакова и Баканова

22 мая 2020, 17:23

Житель Житомира вынужденно пошел на крайние меры в связи с угрозой собственной жизни.

Чаплыга
Чаплыга раскритиковал работу украинских силовых структур / УНИАН

Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что массовое убийство в Житомире сигнализирует об отсутствии контроля над ситуацией в стране со стороны президента Владимира Зеленского. По его мнению, МВД вместо того, чтобы отреагировать на инцидент с вымогательством взятки и защитить гражданина от рэкета, отправило к нему "частную армию" на разборки. В связи с этими он потребовал отставки главы МВД Арсена Авакова, а также председателя СБУ Ивана Баканова.

По его словам, мужчина хотел честным образом прокормить свою семью и нарвался на систему, в результате чего к нему отправили людей для разговора.

"Итого: картина обычная. Простой селянин решает прокормить себя и семью - берет в аренду ставок и плодит рыбу. Вот негодяй! Баріга (тм) - подлежит раскулачиванию, рэкету и крышеванию! Со стороны кого? Со стороны МВД! Вы не знали? Только вчера на эфире ВСЕ участники в студии признали, что СБУ и МВД это две криминальные группировки...", - написал Чаплыга на своей странице в Facebook.

Также эксперт отметил, что арендатор пруда совершил преступление только после того, как в его адрес посыпался ряд жестких угроз, однако в МВД это учитывать не будут.

Напоследок он призвал к отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Ивана Баканова.

"Жду прессухи Авакова и Зеленского с заявой об отставке. И Баканова позовите... чтобы 2 раза не вставать..." - подчеркнул Чаплыга.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули "гости" и обвинили его в том, что он "сдал" правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку. Мужчину грозились изнасиловать, после чего он не стерпел и открыл огонь на поражение.

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