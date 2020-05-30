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Кровавая бойня на Житомирщине: у "стрелка" на совести еще одно тяжкое преступление

30 мая 2020, 18:23

По словам Геращенко, стрелок из Житомирской области уже успел семь лет отсидеть за решеткой.

Геращенко
Геращенко рассказал подробности об организаторе стрельбы под Житомиром / УНИАН

Организатор жуткой стрельбы в Житомирской области, который убил семеро людей, ранее отбывал наказание в России за тяжкое преступление, а после неоднократно вел себя неадекватно.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" и отметил, что сидел подозреваемый за решеткой целых 7 лет.

"По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок – порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", – отметил Геращенко.

По его словам, следствие не верит в версию Захаренко о самообороне по нескольким причинам.

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"Трое погибших были застрелены спящими, что полностью дезавуирует свидетельства Захаренко. Также дезавуируют это свидетельство и показания единственного выжившего свидетеля. Судя по показаниям свидетеля и предварительным данным следствия, уже после смерти приехавших к нему гостей подозреваемый вложил им в руки охотничье оружие, с которым они приехали, чтобы показать, что якобы ему была угроза", – рассказал замглавы МВД.

Геращенко рассказал, что Захаренко отправят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит, был ли он вменяем во время совершения преступления.

"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", – сказал Геращенко.

Стрельба под Житомиром

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули "гости" и обвинили его в том, что он "сдал" правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку.

Позже знакомые Анатолия Захаренко, которого задержали после убийства семерых человек в Житомирской области, рассказали подробности о своем соседе.

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