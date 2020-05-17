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Французы и евреи – потомки галичан: в Сети нашли странный учебник по географии

17 мая 2020, 12:26

Учебник положительно оценили специалисты, которые провели экспертизу.

книги
Учебник положительно оценили специалисты, которые провели экспертизу / фото: czecho.ru

Современные французы, испанцы, португальцы, евреи и турки являются выходцами из Галичины.

Такое утверждение содержится в украинском учебнике по географии для 8 класса, рекомендованном Министерством образования и науки.

"Да и географические названия западных и южных стран и народов таких как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галиция в Испании или Португалия (Порту-Галия) вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли из украинской Галичины", - написано в учебнике.

Обратим внимание, что издание положительно оценили специалисты, которые провели экспертизу данного учебника во время проведения конкурсного отбора проектов учебников для учащихся 8 класса общеобразовательных учебных заведений и сделали вывод о целесообразности его использования в школах.

/ pidruchnyk.com.ua

Учебник напечатан в издательстве Аксиома в 2016 году. Издание имеет гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины".

Отметим, что с учебником можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, ранее украинское издательство оскандалилось, перепутав фото писательниц в учебнике.

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