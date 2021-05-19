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Учебник украинского языка для 10 классов "отправляет" на порносайт

19 мая 2021, 13:46
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Школьную книгу издали в 2018 году тиражом в 2 тысячи экземпляров.

Книга
Размещенная на сайте учебника по украинскому языку ссылка отправляет читателя на порноресурс / Открытые источники

В учебнике ученого Александра Авраменко по украинскому языку для 10 классов нашли ссылку на сайт с порнографией. В одном из разделов книги, где рассказывается о необходимости школьной формы, идет ссылка на веб-страницу города Новомиргород. Однако вместо сайта Новомиргордского городского совета ученики могли попасть на ресурс с порнографическим содержанием.

Фотографии учебника, на одной из страниц которого обнаруживается ссылка на порносайт, опубликовал Telegram-канал ЙАД. В одном из разделов – Спор как вид коммуникации – идет текст о том, что школьная форма важна в учебных заведениях. Далее идет ссылка, перейдя по которой можно попасть на сайт с порнографией.

Известно, что книгу издали в 2018 году. Тираж – 2000 экземпляров. Автором учебника является известный ученый Александр Авраменко. Он написал множество учебников по украинскому языку. Очень часто именно по учебникам Авраменко выпускники готовятся к Внешнему независимому оцениванию.

В комментарии ТСН его помощница сказала, что Авраменко расстроен инцидентом. Ранее их проинформировали о ситуации. Как отметила Оксана Авраменко, им объяснили инцидент работой хакеров.

"Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию", - рассказала помощница автора учебника по украинскому языку.Читайте такжеВ учебниках по истории для школьников "вернули" Крым Украине

В данный момент ссылка на сайте Новомиргорода изменилась – rada-novomirgorod.gov.ua. При этом в архиве Интернета можно обнаружить, что в феврале 2019 года такой сайт был. Не исключен вариант, при котором у домена сменился владелец.

Скандалы со школьными учебниками

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