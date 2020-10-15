Ученая рассказала, грозит ли Украине и миру голод из-за изменения климата / УНИАН

Известный украинский климатолог и географ-метеоролог Вера Балабух ответила на вопрос, грозит ли человечеству голод из-за планетарного изменения климата.

Свое мнение ученая высказала во время чата на Главреде.

"Две самые большие опасности, которые создают изменения климата в мире - проблемы с продовольствием и водой. Потому тенденция роста дефицита влаги крайне негативно сказывается на сельском хозяйстве многих регионов. Например, в африканских странах это приводит к тому, что люди больше не могут жить в этих странах и вынуждены покидать свою территорию - возникают так называемые климатические беженцы, и их количество постоянно растет", ‒ сказала Балабух.

По словам ученой, общемировые тенденции изменения климата не минуют и украинский климает.

"Эти тенденции - повышение температуры и засушливости - характерны и для Украины. Но все-таки мы находимся в более благоприятных климатических условиях, и эти изменения для нас пока не являются катастрофическими, хотя и затрудняют возможность получать устойчивые урожаи многих культур. Достаточно часто у нас один год из четырех может быть очень урожайным, и мы не будем знать, куда девать эту сельскохозяйственную продукцию, а другой - наоборот", ‒ заявила Балабух.

Как считает ученая, властям страны нужно активно применять меры, которые помогут адаптироваться к изменениям климата.

"Поэтому для того, чтобы избежать таких проблем, необходимо адаптироваться к изменениям. Прежде всего речь идет о применении новых технологий выращивания культур (сейчас без орошения невозможно вырастить урожай не только на юге Украины, а уже даже на Полесье, то есть на территории, которая до недавнего времени считалась зоной избыточного увлажнения ‒ развитие капельного орошения помогло бы увеличить урожай), а также говорится о селекции и выращивания новых культур, которые могут существенно обогатить наш рацион", - утверждает Балабух.

По мнению ученой, официальному Киеву необходимо воспользоваться опытом израильских агрономов, которые сумели наладить сельское хозяйство в условиях пустыни.

"Украина находится в достаточно хороших климатических условиях, и при умелом использовании происходящих (увеличение продолжительности вегетационного периода, его теплообеспеченности и т.п.), может получать несколько урожаев и стать житницей всей Европы, да и не только ее. Ведь смог Израиль, площадь которого сопоставима с площадью Херсонской области, обеспечить овощами не только себя, но и другие страны, выращивая их практически в пустыне. У нас значительно лучшие условия, чем у Израиля, и мы должны этим воспользоваться", ‒ подытожила она.

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