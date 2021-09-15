Ученые назвали отличительный симптом коронавируса у детей

Появление этого признака должно рассматриваться как подозрение на заражение COVID-19. Судороги могут проявляться, даже если ребенок не страдает от эпилепсии.
Симптомом коронавируса COVID-19 у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус. К такому выводу пришли ученые, по результатам проведенного исследования.
Отмечается, что судороги могут проявляться у зараженных коронавирусом детей даже если они не страдают эпилепсией в анамнезе. А вот такого симптома COVID-19 как лихорадка может и не быть, говорится в статье в журнале Seizure.
Ученые проанализировали истории болезни 175 детей, которым был поставлен диагноз острая инфекция SARS-CoV-2 в течение 10 месяцев в 2020 году. У 6% (11 человек, 7 из них мальчики) были судороги. При этом у взрослых, больных COVID-19, этот симптом отмечается менее чем в 2% случаев.
Возраст детей с приступами варьировался от 6 месяцев до 17 лет. Никто из них не переносил болезнь в тяжелой форме. У шести из 11 детей была лихорадка.
У семи из детей в анамнезе было неврологическое расстройство: у пяти – эпилепсия, у одного – единичный неспровоцированный припадок за 3 года до госпитализации, у одного – умственная отсталость.
У троих детей были неконтролируемые судороги, несмотря на соответствующее лечение противосудорожными препаратами.
У 9 из 11 детей наблюдались генерализованные тонико-клонические судороги. У одного ребенка с предшествующей историей неконтролируемой эпилепсии с несколькими типами приступов был фокальный тонический приступ. У самого молодого пациента - 5-месячного ребенка - развился двусторонний асимметричный тонико-клонический приступ.
Исследователи отмечают, что пятеро из 11 детей страдали судорожной депрессией, ни у одного не было в анамнезе предыдущего эпилептического статуса, и ни у одного не было припадков в анамнезе.
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Доктор медицины, директор отделения детской неврологии и содиректор Медицинского центра Хадасса в Иерусалиме Таль Гилбоа считает, что детей, не страдающих эпилепсией в анамнезе, и детей с хорошо контролируемой эпилепсией, у которых наблюдаются прорывные приступы, независимо от температуры тела нужно рассматривать как потенциально инфицированных SARS-CoV-2.
Коронавирус у детей
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Ученые считают, что в течение следующих нескольких лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. При этом общая нагрузка от COVID-19 уменьшится.