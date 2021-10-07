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Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

7 октября 2021, 04:33
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Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к опуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.

коронавирус
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса / Фото ua.depositphotos.com

Ученые провели исследование и выяснили, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом, пишет издание Mirror.

Исследователи опубликовали свою работу в Британском журнале дерматологии. В частности, специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног и они обнаружили, что организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител.

Кроме того, симптомы проявляются, как обмороженное воспаление и покраснение на руках и ногах, которое иногда длится месяцами. Обычно воспаление развивается в течение недели или четырех недель после заражения и может привести к опуханию или изменения цвета пальцев рук и ног.

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По словам старшего автора исследования доктора Чарльза Кассиуса, исследование показало более глубокое понимание этого состояния.

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"Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологию", - сказал он.

Также нужно сохранять бдительность, даже если вы дважды вакцинировались от болезни.

Основные симптомы коронавируса включают:

  • горячку;
  • высокую температуру
  • кашель;
  • усталость;
  • потерю обоняния и вкуса;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • отек пальцев рук и ног.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

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