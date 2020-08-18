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Ученые ошарашили опасностью бессимптомного коронавируса у детей

18 августа 2020, 20:58

Эксперты выяснили, что в период с 23 марта по 4 июня около 30 детей заболели диабетом 1 типа.

коронавирус
Врачи назвали опасность коронавируса у детей / pixabay.com

Опасный китайский коронавирус запросто может привести к диабету первого типа у детей, который провоцирует атака вируса на поджелудочную железу.

Как сообщила Daily Mail, к такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Они изучили случаи диабета в пяти педиатрических отделениях столицы Великобритании.

Эксперты выяснили, что в период с 23 марта по 4 июня около 30 детей заболели диабетом 1 типа. Это примерно вдвое больше, чем диагностируется обычно. Пятеро детей либо имели положительный результат теста на коронавирус, либо, вероятно, болели им в прошлом. Еще у девятерых не удалось провести тест на COVID-19.

Ученые также предположили, что коронавирус может напрямую атаковать клетки поджелудочной железы, которые жизненно важны для производства инсулина.

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"Наш анализ показывает, что во время пика пандемии количество новых случаев диабета 1 типа у детей было необычно высоким в двух больницах на северо-западе Лондона по сравнению с предыдущими годами", – сказала Карен Логан, соавтор исследования.

Она отметила, что у детей низкий риск развития серьезных случаев COVID-19. Однако стоит учитывать потенциальные осложнения для их здоровья, которые может вызвать коронавирус.

Напомним, по состоянию на 18 августа, в Украине зафиксированы 94436 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1616.

Ранее Главред писал о том, что в США составили перечень основных симптомов китайского коронавируса COVID-19 и в какой последовательности они проявляются у больных пациентов.

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