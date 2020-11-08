Ученые ошарашили прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине

Расчеты проводились, исходя из постоянного коэффициента летальности в течение прогностического периода.
В Украине в середине ноября суточная заболеваемость опасным китайском коронавирусом приблизится к показателю 11 тысяч новых случаев. Темпы распространения эпидемии за последнюю неделю увеличились.
Как говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.
Также сообщается, что прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестов, количества подозрений и решений по изменениям карантина. Расчеты проводились, исходя из постоянного коэффициента летальности в течение прогностического периода.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.