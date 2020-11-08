Ученые ошарашили прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине

Ученые дали прогноз по коронавирусу до средины месяца / Фото Reuters

В Украине в середине ноября суточная заболеваемость опасным китайском коронавирусом приблизится к показателю 11 тысяч новых случаев. Темпы распространения эпидемии за последнюю неделю увеличились.

Как говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины, суточное число новых случаев коронавируса инфекций на 13 ноября может составить от 9 079 до 13 968 при среднем значении 10 949. Уровень летальности будет находиться в районе 190 случаев в сутки.

Также сообщается, что прогнозы не учитывают влияния изменения количества тестов, количества подозрений и решений по изменениям карантина. Расчеты проводились, исходя из постоянного коэффициента летальности в течение прогностического периода.

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