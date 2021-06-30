Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда"

Ученые рассказали, насколько опасен новый тамм / УНИАН

В Бразилии медики рассказали о штамме коронавируса COVID-19 под названием Лямбда. Специалисты вызвали беспокойство из-за высоких темпов распространения болезни. Соответствующие данные были опубликованы на портале MedRxiv.

Новый штамм обнаружили в Перу в августе прошлого года. Он очень быстро распространялся в Южной Америке. По данным специалистов, его зафиксировали в 26 странах Америки, Европы и Океании.

Штамм активно набирает обороты и быстро распространяется. Несмотря на это, в Бразилии первый случай Лямбды был зафиксирован только в феврале нынешнего года.

Первым бразильским пациентом со штаммом стал парень, который вернулся из поездки в Аргентину. У больного проявились симптомы респираторного заболевания, а через несколько дней его состояние потребовало госпитализации. Через обострение течения болезни его перевели в палату интенсивной терапии.

Ученые описали восемь новых мутаций штамма Лямбда. В дополнение к 19 уже известным штаммам COVID-19. Предполагается, что штамм отличается повышенным трансмиссивным признаком. Также может спровоцировать обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина.

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Напомним, ранее, в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.