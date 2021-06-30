УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда"

30 июня 2021, 20:35
Прослушать новость
Остановить

Штамм "Лямбда" активно набирает обороты и быстро распространяется. По данным специалистов, его зафиксировали в 26 странах Америки, Европы и Океании.

Штамм
Ученые рассказали, насколько опасен новый тамм / УНИАН

В Бразилии медики рассказали о штамме коронавируса COVID-19 под названием Лямбда. Специалисты вызвали беспокойство из-за высоких темпов распространения болезни. Соответствующие данные были опубликованы на портале MedRxiv.

Новый штамм обнаружили в Перу в августе прошлого года. Он очень быстро распространялся в Южной Америке. По данным специалистов, его зафиксировали в 26 странах Америки, Европы и Океании.

Штамм активно набирает обороты и быстро распространяется. Несмотря на это, в Бразилии первый случай Лямбды был зафиксирован только в феврале нынешнего года.

Первым бразильским пациентом со штаммом стал парень, который вернулся из поездки в Аргентину. У больного проявились симптомы респираторного заболевания, а через несколько дней его состояние потребовало госпитализации. Через обострение течения болезни его перевели в палату интенсивной терапии.

Ученые описали восемь новых мутаций штамма Лямбда. В дополнение к 19 уже известным штаммам COVID-19. Предполагается, что штамм отличается повышенным трансмиссивным признаком. Также может спровоцировать обострение эпидемии в таких странах как Чили, Перу, Эквадор и Аргентина.

Реклама

Читайте такжеЭпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд

Напомним, ранее, в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.

коронавирус COVID-19 штаммы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведовСтало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов Названы наиболее опасные продукты для мозга человекаНазваны наиболее опасные продукты для мозга человека Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021Месяц сложностей и конфликтов: астрологический прогноз от Влада Росса на июль-2021 Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутантаМир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта Как Германия призналась, что она военный союзник РоссииКак Германия призналась, что она военный союзник России

Последние новости

21:18

Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт

20:56

Sony назвала игры, которые войдут в подписку PS Plus в июле Видео

20:50

Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

20:36

На Львовском полумарафоне остановилось сердце у еще одного бегуна

20:35

Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда" Видео

Реклама
20:24

Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии Видео

20:19

Хиты по дешёвке – в магазине Microsoft появились скидки на Mafia III и GTA V Видео

20:01

Большое увольнение: из Нацбанка увольняется целый департамент

19:59

У Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной" Видео

19:51

Эксперты назвали главную причину ужасного качества воды в Днепре

19:31

Выяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опрос

19:30

Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

19:16

Пригодятся во время новых локдаунов: украинцам рассказали о пользе ковид-сертификатов Видео

19:16

Гороскоп для Скорпиона на июль: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать в этом месяце

19:15

Складной Samsung Galaxy Z Fold3 красуется на рендерах со всех сторон Фото

19:08

27 тысяч вольт: в Житомирской области врачи спасают подростка, которого "испепелило" током Видео

19:08

Искаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на Довбика мнение

19:01

Оккупанты Донбасса распространяют фейки о жестком карантине в Украине Видео

18:29

Без права въезда на три года: популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

18:27

В Минздраве рассказали, как получить вторую прививку от коронавируса Видео

Реклама
18:26

Скарлетт Йоханссон трогательно попрощалась с образом Черной вдовы Видео

18:22

Кровавое побоище: в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть Видео

17:56

Бравшая пособие нардепка собралась потратить на отпуск 750 тысяч гривен

17:51

Околофутбольный шум мнение

17:45

В Украине официально открыли офис Apple: что изменится для клиентов Видео

17:45

Гороскоп на июль-2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

17:07

Спустя 15 лет: водитель, сбивший насмерть двух девушек, одну из которых обезглавил, сдался полиции

17:01

"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца Видео

16:59

Победа дорогой ценой: стали известны сроки восстановления Беседина после жуткой травмы Видео

16:52

СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

16:42

"Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время": в МОЗ рассказали о вакцинировании детей Видео

16:41

Голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор Фото

16:40

Кулеба жестко ответил на мантру Путина о "едином народе" и напомнил об агрессии РФ Видео

16:24

Швеция – Украина: появилось видео драки болельщиков сине-желтых с российским фанатом Видео

16:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

15:51

Шмыгаль с министрами пришел на заседание Кабмина в футболках сборной Украины

15:46

Бывшая жена Dzidzio Слава Притула заинтриговала фото с молодым красавчиком

15:28

Эксперт рассказал, почему давление на легальный бизнес растет, а 30% экономики Украины - в "тени"

15:18

В Украине впервые запускают систему автофиксации и штрафов за перегруз на дорогах - эксперт

14:58

На Украину обрушится мощный циклон: синоптик предупредил о граде и грозовых ливнях Видео

Реклама
14:54

Известная компания "открестилась" от блогерши-любительницы России из Киева

14:51

Эксперт дал совет власти: нужно переключить внимание на "теневой бизнес", а не вводить новые налоги для легального

14:50

"Нужно дать отдохнуть мозгу": Комаровский рассказал, как родителям отдыхать вместе с детьми Фото

14:48

Чудо-женщина Галь Гадот родила третьего ребенка

14:36

Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике Видео

14:19

"Голову собрали как пазл": новые детали ДТП в Виннице, где школьника сбила алкоголичка за рулем Видео

14:14

В ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ: когда утвердят Видео

13:33

Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей Видео

13:29

Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко Видео

13:22

Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять