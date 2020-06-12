Ученые пояснили пользу вина для диабетиков

Вино можно употреблять даже диабетикам / УНИАН

Ученые в результате экспериментов пришли к выводу, что людям с сахарным диабетом второго типа полезно пить вино, однако важно соблюдать меру и употреблять напиток в небольшом количестве.

Как сообщает американский журнал Science со ссылкой на исследователей из Университета Бен-Гуриона (Израиль), специалисты отмечают, что умеренное употребление вина людьми с высоким уровнем сахара в крови не просто не повредит, а даже принесет пользу.

По словам ученых, перед употреблением важно проконсультироваться с лечащим врачем. В эксперименте приняли участие 224 пациента, ранее не употреблявшие вино.

Читайте такжеКак избавиться от последних лишних килограмм: ученые дали советВсе участники эксперимента соблюдали средиземноморскую диету и регулярно пили в небольшом количестве красное или белое вино, а также чистую воду. В результате ученые сделали два вывода: умеренное потребление вина замедляет прогрессирование атеросклероза у диабетиков и стабилизирует показатели вариабельности сердечного ритма.

Эксперты отметили, что красное вино, преимущественно у пациентов-женщин, повысило уровень полезного холестерина, а вот у мужчин такой эффект не наблюдался. По убеждению исследователей, результаты эксперимента позволят пересмотреть некоторые нормы относительно употребления вина для диабетиков.

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