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Ученые пояснили пользу вина для диабетиков

12 июня 2020, 01:16

Исследователи отмечают, что главное – это чувство меры.

вино
Вино можно употреблять даже диабетикам / УНИАН

Ученые в результате экспериментов пришли к выводу, что людям с сахарным диабетом второго типа полезно пить вино, однако важно соблюдать меру и употреблять напиток в небольшом количестве.

Как сообщает американский журнал Science со ссылкой на исследователей из Университета Бен-Гуриона (Израиль), специалисты отмечают, что умеренное употребление вина людьми с высоким уровнем сахара в крови не просто не повредит, а даже принесет пользу.

По словам ученых, перед употреблением важно проконсультироваться с лечащим врачем. В эксперименте приняли участие 224 пациента, ранее не употреблявшие вино.

Читайте такжеКак избавиться от последних лишних килограмм: ученые дали советВсе участники эксперимента соблюдали средиземноморскую диету и регулярно пили в небольшом количестве красное или белое вино, а также чистую воду. В результате ученые сделали два вывода: умеренное потребление вина замедляет прогрессирование атеросклероза у диабетиков и стабилизирует показатели вариабельности сердечного ритма.

Эксперты отметили, что красное вино, преимущественно у пациентов-женщин, повысило уровень полезного холестерина, а вот у мужчин такой эффект не наблюдался. По убеждению исследователей, результаты эксперимента позволят пересмотреть некоторые нормы относительно употребления вина для диабетиков.

Напомним, команда исследователей из США выяснила ‒ как влияет группа крови человека на его здоровье, психику и тягу к спиртному.

Ранее коллектив исследователей из Иллинойсского университета (штат Чикаго, США) пришел к выводу ‒ женский алкоголизм, скорее всего, напрямую связан с высоким уровнем гормона эстроген в организме.

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