Ученые выяснили, эффективна ли от коронавируса третья доза прививки

После третьей дозы вакцины эффективность антител от штамма "Дельта" увеличивается.
Исследователи выяснили, есть ли необходимость в бустерной дозе аниковидной вакцины. В частности, речь идет о препарате производства Sinovac.
По данным ученых, третья доза увеличивает эффективность антител от штамма "Дельта". Причем, более чем в 2,5 раза, пишет Reuters.
"Спустя четыре недели после бустерной дозы Sinovac эффективность антител против штамма "Дельта" увеличивается более чем в 2,5 раза по сравнению со второй дозой спустя такой же промежуток времени", - говорится в исследовании.
Эксперты проанализировали образцы 66 участников, которые получили две или три дозы вакцины.
Кроме того, ученые утверждают, что предыдущие исследования также показали, что COVID-вакцина Sinovac является эффективной. В частности:
на 65,9% - против симптоматического течения COVID-19;
на 87,5% - в предотвращении госпитализации;
на 90,3% - в предотвращении перевода в реанимацию;
на 86,3% - против смерти от осложнений.
Напомним, Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях неизвестного происхождения.
Позже оказалось, что в препарате была найдена нержавеющая сталь.