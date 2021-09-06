Ученые выяснили, эффективна ли от коронавируса третья доза прививки

Вакцинация бустерной дозой увеличивает количество антител / Униан

Исследователи выяснили, есть ли необходимость в бустерной дозе аниковидной вакцины. В частности, речь идет о препарате производства Sinovac.

По данным ученых, третья доза увеличивает эффективность антител от штамма "Дельта". Причем, более чем в 2,5 раза, пишет Reuters.

"Спустя четыре недели после бустерной дозы Sinovac эффективность антител против штамма "Дельта" увеличивается более чем в 2,5 раза по сравнению со второй дозой спустя такой же промежуток времени", - говорится в исследовании.

Эксперты проанализировали образцы 66 участников, которые получили две или три дозы вакцины.

Кроме того, ученые утверждают, что предыдущие исследования также показали, что COVID-вакцина Sinovac является эффективной. В частности:

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на 65,9% - против симптоматического течения COVID-19;

на 87,5% - в предотвращении госпитализации;

на 90,3% - в предотвращении перевода в реанимацию;

на 86,3% - против смерти от осложнений.

Напомним, Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях неизвестного происхождения.

Позже оказалось, что в препарате была найдена нержавеющая сталь.