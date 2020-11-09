"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский язык

Преподаватель считает, что не может передать всю глубину философии на украинском.
Профессор Национального технического университета Днепровская политехника Валерий Громов не жалеет, что отказался читать лекцию на украинском языке, несмотря на резонанс и увольнение.
В интервью Апострофу преподаватель рассказал, что работает в вузе 27 лет и всегда преподавал на русском языке. Он добавил, что читал студентам сложные курсы по философии, глубину которых он не мог бы передать на украинском: "Немецкая идеалистическая философия", "Метафизика", "Эстетика", "Античная философия" и "Древневосточная философия" и другие.
"Все это время — а в университете я проработал 27 лет — у меня не было проблем с преподаванием материала на русском языке даже с теми студентами, которые предпочли бы слушать преподавание на украинском языке. Мой украинский язык не настолько безупречен, чтобы столь сложный материал по философии я мог излагать по-украински. Читать философию, даже просто стараясь держаться интеллектуальной стези какого-нибудь великого философа, значит мыслить, напрягаться, понимать", — отметил Громов.
Громов подчеркнул, что отстаивает русский язык в Украине. По его словам, он интересовался данным вопросом, и его позицию в Украине поддерживают многие.
Читайте такжеЯзыковой омбудсмен возмущен притеснением украиноязычной школьницы в Одессе"В Украине было бы гораздо больше ментального благополучия, если бы языковая политика была бы другой. Моя точка зрения состоит в том, что украинский и русский языки — это наши языки, а не так, что украинский — ваш, а русский — наш. На культуру независимой Украины могут плодотворно потрудиться все, нужно только иметь добрую волю в духе универсальных моральных ценностей, идти навстречу друг другу", — высказался он.
Преподаватель констатировал, что в стране есть люди, которые намеренно разжигают межнациональную рознь.
"Но в ХХІ веке после столетий кровавой истории Европы можно с уверенностью сказать, что это путь в никуда. В конце концов, чему нас учили Будда, Кришна, Христос и Мухаммед? Разве не учили они нас любви?" — сказал Громов.
Верховная рада должна принять отдельный закон о языках. Сообщается, что депутаты должны определить правовой статус языков, в том числе и языков национальных меньшинств, коренных народов.
В Министерстве культуры пока не намерены пересматривать политику языковых квот в украинских медиа.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от украинских телеканалов чаще использовать государственный язык в своих эфирах.