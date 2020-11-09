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"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский язык

9 ноября 2020, 20:41

Преподаватель считает, что не может передать всю глубину философии на украинском.

Профессор из Днепра объяснил, почему читает лекции на русском / Фото: скриншот из видео

Профессор Национального технического университета Днепровская политехника Валерий Громов не жалеет, что отказался читать лекцию на украинском языке, несмотря на резонанс и увольнение.

В интервью Апострофу преподаватель рассказал, что работает в вузе 27 лет и всегда преподавал на русском языке. Он добавил, что читал студентам сложные курсы по философии, глубину которых он не мог бы передать на украинском: "Немецкая идеалистическая философия", "Метафизика", "Эстетика", "Античная философия" и "Древневосточная философия" и другие.

"Все это время — а в университете я проработал 27 лет — у меня не было проблем с преподаванием материала на русском языке даже с теми студентами, которые предпочли бы слушать преподавание на украинском языке. Мой украинский язык не настолько безупречен, чтобы столь сложный материал по философии я мог излагать по-украински. Читать философию, даже просто стараясь держаться интеллектуальной стези какого-нибудь великого философа, значит мыслить, напрягаться, понимать", — отметил Громов.

Громов подчеркнул, что отстаивает русский язык в Украине. По его словам, он интересовался данным вопросом, и его позицию в Украине поддерживают многие.

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен возмущен притеснением украиноязычной школьницы в Одессе"В Украине было бы гораздо больше ментального благополучия, если бы языковая политика была бы другой. Моя точка зрения состоит в том, что украинский и русский языки — это наши языки, а не так, что украинский — ваш, а русский — наш. На культуру независимой Украины могут плодотворно потрудиться все, нужно только иметь добрую волю в духе универсальных моральных ценностей, идти навстречу друг другу", — высказался он.

Преподаватель констатировал, что в стране есть люди, которые намеренно разжигают межнациональную рознь.

"Но в ХХІ веке после столетий кровавой истории Европы можно с уверенностью сказать, что это путь в никуда. В конце концов, чему нас учили Будда, Кришна, Христос и Мухаммед? Разве не учили они нас любви?" — сказал Громов.

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