Учителям срежут зарплаты: Минобразования выдвинули громкое обвинение

Украинским учителям могут снизить зарплаты / УНИАН

Министерство образования предложило реформировать оплату труда педагогических работников с понижением зарплат учителям.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Профсоюза работников образования и науки.

Отмечается, что новый законопроект предусматривает внесение изменений в Законы "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" и отменяет некоторые постановления правительства, которые касались выплат учителям.

Что предлагает Минобразования и науки

Чиновники предлагают внести изменения в положение Закона "Об образовании" об "установлении оклада педагогического работника низшей квалификации на уровне 4 прожиточных минимумов только при условии финансовой состоятельности".

"В соответствии с Законом „Об образовании", финансирование отрасли должно быть обеспечено государством на уровне не менее 7% ВВП, а фактическое выражение так называемой финансовой состоятельности постоянно уменьшается, и в 2020 году отвечает 5,6 — 5,7%" — сказано в заявлении профсоюза.

В профсоюзе сообщили об отмене двух постановлений Кабмина:

за январь 2018 года (о повышении окладов и ставок педагогических работников на 10%)

за январь 2019 года (о повышении окладов научно-педагогических работников на 11%).

Также предлагается выплачивать надбавку за престижность педагогической работы не в 30%, а всего в 15% размере.

"От таких решений больше всего пострадают высококвалифицированные педагоги, которые имеют право на повышенные ставки заработной платы за педагогические звания, и надбавки за почетные звания", — сказано в заявлении профсоюза.

"Обрезание" зарплат учителям: позиция МОН

В Министерстве образования и науки заявили о том, что предложили нардепам во время заседания Комитета рассмотреть механизм повышения оплаты учителям. Однако, в МОН отметили, что вышеперечисленные предложения по реформированию оплаты труда работникам образования не являются подготовленным проектом Концепции.

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В министерстве утверждают, что эти вопросы еще будут проработаны рабочей группой по разработке концепции, поэтому впоследствии их одобрят или отклонят.

В МОН добавили, что на выполнение правительственного постановления о постепенном повышении низшего педагогического оклада до уровня 4 прожиточных минимумов (постановление было принято в июле 2019 года и должно было быть постепенно реализовано до 2023 года) денег нет.

"В связи с отсутствием средств на реализацию этого постановления, оно было остановлено до 31 декабря 2020 года. По предварительным подсчетам, на его реализацию в 2021 году понадобятся дополнительные 50 миллиардов гривен", - добавили в МОН.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это является оптимистическим сценарием.