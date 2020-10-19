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Учителям в Украине повысят зарплату: кто и сколько получит

19 октября 2020, 16:50

В 2021 году с июля зарплата учителей должна вырасти на 30%.

Школа
Учителям в 2021 году должны дважды повысить зарплату - в январе и июле/ УНИАН

Украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%.

Такие изменения предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Известно, что зарплата учителя без категории и стажа в сентябре 2020 года составляла 4 050 грн. С июля 2021 года ее размер составит 5 265 грн.

Повышение зарплат учителям

Учитель без опыта работа и стажа

  • Январь 2021 – 4 859 грн
  • Июль 2021 – 5 265 грн

Учитель первой категории

  • Январь 2019 – 4 631 грн
  • Январь 2021 – 6 061 грн
  • Июль 2021 – 6 567 грн

Учитель высшей категории

  • Январь 2019 – 4 649 грн
  • Январь 2021 – 6 461 грн
  • Июль 2021 – 7 001 грн

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Зарплаты в Украине

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 2021 году – в январе и июле – в стране вырастет минимальная зарплата до 6 и 6,5 тысяч гривен. По словам главы государства, такие прогнозы властей являются реалистичными.
  • Однако глава налогового и таможенного комитета Даниил Гетьманцев утверждает, что повышение минималки до 6,5 тысяч гривен возможно только в декабре 2021 года.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что в июле средняя зарплата в Украине составила 11,6 тысяч гривен. Согласно его прогнозу, в 2022 году размер средней заработной платы по стране составит 15 тысяч гривен.

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