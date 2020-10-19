Учителям в Украине повысят зарплату: кто и сколько получит

Учителям в 2021 году должны дважды повысить зарплату - в январе и июле/ УНИАН

Украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%.

Такие изменения предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Известно, что зарплата учителя без категории и стажа в сентябре 2020 года составляла 4 050 грн. С июля 2021 года ее размер составит 5 265 грн.

Повышение зарплат учителям

Учитель без опыта работа и стажа

Январь 2021 – 4 859 грн

Июль 2021 – 5 265 грн

Учитель первой категории

Январь 2019 – 4 631 грн

Январь 2021 – 6 061 грн

Июль 2021 – 6 567 грн

Учитель высшей категории

Январь 2019 – 4 649 грн

Январь 2021 – 6 461 грн

Июль 2021 – 7 001 грн

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Зарплаты в Украине