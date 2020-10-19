Учителям в Украине повысят зарплату: кто и сколько получит

В 2021 году с июля зарплата учителей должна вырасти на 30%.
Украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%.
Такие изменения предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год, сообщает пресс-служба Министерства образования.
Известно, что зарплата учителя без категории и стажа в сентябре 2020 года составляла 4 050 грн. С июля 2021 года ее размер составит 5 265 грн.
Повышение зарплат учителям
Учитель без опыта работа и стажа
- Январь 2021 – 4 859 грн
- Июль 2021 – 5 265 грн
Учитель первой категории
- Январь 2019 – 4 631 грн
- Январь 2021 – 6 061 грн
- Июль 2021 – 6 567 грн
Учитель высшей категории
- Январь 2019 – 4 649 грн
- Январь 2021 – 6 461 грн
- Июль 2021 – 7 001 грн
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Зарплаты в Украине
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 2021 году – в январе и июле – в стране вырастет минимальная зарплата до 6 и 6,5 тысяч гривен. По словам главы государства, такие прогнозы властей являются реалистичными.
- Однако глава налогового и таможенного комитета Даниил Гетьманцев утверждает, что повышение минималки до 6,5 тысяч гривен возможно только в декабре 2021 года.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что в июле средняя зарплата в Украине составила 11,6 тысяч гривен. Согласно его прогнозу, в 2022 году размер средней заработной платы по стране составит 15 тысяч гривен.
Автор: Андрей Ганжа