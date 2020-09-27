Удар из Беларуси: экс-посол в Минске дал пугающий прогноз о неминуемой войне

Белорусская армия / Thinktanks.by

Учения на территории Беларуси, передислокация войск, участие российских войск, спецназа и регулярной армии в подавлении протестов доказывает, что процедура аншлюса Беларуси со стороны РФ уже происходит.

Как заявил ТСН бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный, отныне границы российской империи для Украины протянутся еще на более тысячу километров на север.

"А это значит, что вдоль границы будут стоять войска и танки. Во время недавних совместных российско-белорусских учений стороны отрабатывали два главных удара. Первый - по украинской границе. Второй - по так называемому Сувалкскому коридору - это 100-километровая сухопутный участок между Польшей и Литвой, которая могла бы объединить территорию Беларуси с Калининградской областью. Свои амбиции Москва уже даже не скрывает. Во время военных маневров россияне применяли как тактическую, так и стратегическую авиацию. И в завершении учений с территории Беларуси она никуда не делась, так же как и танки. Все войска, которые Москва направляла в соседнее государство, назад не возвращались", - подчеркнул украинский дипломат.

Он обратил внимание на то, что в южном округе Беларуси, фактически по всей длине тысячекилометровой границы с Украиной, сосредоточены танковые бригады.

"И это тоже известно, и разведывательные органы, и Генштаб, и Минобороны знают об этом. И надо понимать, что эта линия фронта с украинской стороны не имеет необходимой инфраструктуры. Поэтому давным давно с началом войны на востоке нужно было думать об этом варианте опасности с севера", - отметил бывший посол Украины в Минске.

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Он также назвал вероятные направления удара со стороны Беларуси по Украине: "Если взять эту тысячекилометровую границу, то она наполнена лесами и болотами и там, на самом деле, подразделения танковые могут проходить только в отдельных территориях. Это известно. Это Чернигов, это Ровно и Луцк".