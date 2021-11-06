Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действия

В Украине появится лекарство от коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса.

Как рассказал он в ходе брифинга для журналистов, разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19, передает РБК-Украина.

Лекарства от коронавируса: когда ждать поставок в Украину

Глава Минздрава обратил внимание на то, что средства на покупку препараты Украина может перечислить уже в ноябре-декабре.

Он уточнил, что Украина находится в приоритетном списке на поставку лекарств.

"Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.

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Ляшко добавил, что дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.

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Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).