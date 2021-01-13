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Удар по порохоботам: Facebook жестко бахнул по аккаунтам сторонников Порошенко

13 января 2021, 13:12

В соцсети повторили летний маневр и удалили / заблокировали множество аккаунтов, которые связаны с Европейской солидарностью.

Ботоферма
Facebook жестко ударил по аккаунтам сторонников Порошенко / antikor.com.ua/

Компания Facebook, которая управляет одноименной социальной сетью и соцсетью Instagram, выпустила декабрьский отчет по удалению контента, признанного несоответствующим правилам. По словам представителей компании, были удалены двадцать три аккаунта, двадцать пять страниц, одиннадцать групп и девятнацать аккаунтов Instagram, которые были созданы в Луганской области и работали на Молдову, Казахстан, Великобританию, Испанию, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Германию и Россию.

По данным Facebook, все вышеуказанные группы курировались марксисткой организацией Боротьба. Кроме того, под удаление попали множество аккаунтов (так называемая ботоферма), которые поддерживали и продвигали в Сети идеи пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Мы удалили 27 учетных записей Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию. Наше расследование выявило связи как с партией "Европейская солидарность", так и с украинской неправительственной организацией Справа Громад (дочерняя организация партии Порошенко ‒ Главред)", ‒ заявили в компании.

К слову, летом 2020 года сотрудники соцсети заблокировали множество аккаунтов "порохоботов" в Facebook и Instagram, которые разгоняли "черный" PR против Зеленского.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В конце ноября 2020 года поклонники Петра Порошенко в Сети устроили странный флешмоб.
  • Они на все лады расхваливали масло, которое начала выпускать принадлежащая бывшему президенту кондитерская корпорация Roshen.
  • В ответ порохоботов жестко высмеяли и раскритиковали.
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