Удар по водителям: в Украине подскочили цены на автогаз

В Украине подскочили цены на автогаз / UBR

За неделю (15-22 января 2021 года) средняя цена на автогаз на заправках выросла на 47 копеек за литр (+3,8%) — до 12,90 гривен за литр. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

Сообщается, что средняя цена на газ составляет 12,90 гривен за литр. Самое заметное недельное подорожание на уровне одной гривны за литр зафиксировано на станциях UPG (12,95 гривен/литр). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 копеек/литр и 57 копеек/литр, до 13,83 гривны/литр и 13,61 гривны/литра соответственно.

Консолидированная сеть Привата, которая владеет самым крупным количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 копеек/литр, до 12,21–12,24 гривен/литр.

SOCAR и Shell подняли цены на 68 и 61 копеек/литр, до 13,76 и 12,98 гривен/литр соответственно. Такие сети как AMIC, БРСМ-Нафта, Glusco, KLO, Автотранс, BVS, Chipo, Фактор, Авантаж 7, SUN OIL, Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 15-60 копеек/литр.

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