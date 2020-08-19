Удержит ли власть Лукашенко: эксперт дал прогноз

Два года президентства Лукашенко будут стоить суверенитета Беларуси / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что в течение недели в Беларуси случится переломный момент и будет понятно, удержит ли власть Александр Лукашенко.

Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Эксперт высказал предположение, что скорее всего Лукашенко "удержится".

"Ведь, посмотрите, протест не остался стоять на главной площади Минска, там не стали, как украинцы, сразу строить баррикады. И минчане не понесли ночью протестующим медикаменты, еду, кофе и чай, как это было в Киеве. Там нет массовой поддержки этого протестного движения. Пенсионеры? Они все за батьку. Работяги? Точно так же", - сказал Жданов.

По его словам, 16 августа появилась информация о том, что начались аресты зачинщиков, что тоже может охладить пыл бастующих.

"Потому я думаю, что Лукашенко удержит ситуацию, но ему придется разменять Беларусь на власть. Два года президентства Лукашенко будут стоить суверенитета Беларуси. Он не сдаст позиции, не в последнюю очередь потому, что Кремлю ни в коем случае нельзя потерять Лукашенко, ведь тогда Россия потеряет Беларусь полностью", - считает военный эксперт.

При этом, по его словам, "если сейчас Беларусь слетит с орбиты Кремля, то есть шанс, что она войдёт в Балтийско-черноморский союз, и будет уже не Люблинский треугольник, а Люблинский квадрат или прямоугольник".

"Идёт война не на жизнь, а на смерть", - отметил Жданов.

Выборы в Беларуси 2020 – результаты

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов является действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека).