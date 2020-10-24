Уехать из "красной" зоны карантина: Укрзализныця открывает продажу билетов

Открывается продажа железнодорожных билетов со станций из "красной" зоны карантина.
В компании Укрзализныця приняли решение о возобновлении движение по большинству станций, отнесенных к "красной" зоне карантина.
Соответствующее решение вступает в силу с 26 октября, говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.
Решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций:
- Ивано-Франковск;
- Дубно;
- Здолбунов-Пассажирский;
- Хмельницкий;
- Тернополь;
- Гречаны;
- Славута-1;
- Волочиск;
- Дунаевцы;
- им. Т. Шевченко;
- Сумы.
Перечень поездов:
- № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев - Черновцы
- № 12/11 Одесса - Львов;
- № 15/16 Харьков - Рахов;
- № 21/22 Харьков - Трускавец;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 72/71 Запорожье - Киев;
- № 76/75 Кривой Рог - Киев;
- № 81/82 Киев - Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь - Киев;
- № 86/85 Львов - Новоолексiивка;
- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 102/101 Киев - Херсон;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- № 110/109 Львов - Херсон;
- № 116/115 Киев - Бердянск;
- № 118/117 Черновцы - Киев;
- № 122/121 Николаев - Киев;
- № 136/135 Одесса - Черновцы
- № 217/218 Киев - Рахов;
- № 702/701 Львов - Черновцы
- № 715/716 Киев - Львов;
- № 732/731 Киев - Запорожье;
- № 734/733 Киев - Покровск;
- № 738/737 Киев - Запорожье;
- № 739/740 Киев -Кривой Рог
- № 743/744 Киев - Львов;
- № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
- № 766/765 Киев - Херсон;
- № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий - Киев;
- № 779/780 Сумы - Киев - Винница;
- № 782/781 Черкассы - Киев.
С 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:
- № 106/105 Киев - Одесса;
- № 108/107 Одесса - Ужгород;
- №136 / 135 Одесса - Черновцы
- № 146/145 Киев - Измаил;
- № 763/764 Киев - Одесса.
В то же время поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
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Напомним, ранее Укрзализныця сообщала о прекращении продажи билетов с девяти железнодорожных станций.
Автор: Алексей Тычина