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Уехать из "красной" зоны карантина: Укрзализныця открывает продажу билетов

24 октября 2020, 09:56

Открывается продажа железнодорожных билетов со станций из "красной" зоны карантина.

Укрзализныця
Продажа билетов из "красной" зоны будет открыта / cfts.org.ua

В компании Укрзализныця приняли решение о возобновлении движение по большинству станций, отнесенных к "красной" зоне карантина.

Соответствующее решение вступает в силу с 26 октября, говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.

Решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций:

  • Ивано-Франковск;
  • Дубно;
  • Здолбунов-Пассажирский;
  • Хмельницкий;
  • Тернополь;
  • Гречаны;
  • Славута-1;
  • Волочиск;
  • Дунаевцы;
  • им. Т. Шевченко;
  • Сумы.

Перечень поездов:

  • № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев - Черновцы
  • № 12/11 Одесса - Львов;
  • № 15/16 Харьков - Рахов;
  • № 21/22 Харьков - Трускавец;
  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье - Киев;
  • № 76/75 Кривой Рог - Киев;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 86/85 Львов - Новоолексiивка;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 102/101 Киев - Херсон;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • № 110/109 Львов - Херсон;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 118/117 Черновцы - Киев;
  • № 122/121 Николаев - Киев;
  • № 136/135 Одесса - Черновцы
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 702/701 Львов - Черновцы
  • № 715/716 Киев - Львов;
  • № 732/731 Киев - Запорожье;
  • № 734/733 Киев - Покровск;
  • № 738/737 Киев - Запорожье;
  • № 739/740 Киев -Кривой Рог
  • № 743/744 Киев - Львов;
  • № 749/750 Киев Ивано-Франковск;
  • № 766/765 Киев - Херсон;
  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий - Киев;
  • № 779/780 Сумы - Киев - Винница;
  • № 782/781 Черкассы - Киев.

С 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

  • № 106/105 Киев - Одесса;
  • № 108/107 Одесса - Ужгород;
  • №136 / 135 Одесса - Черновцы
  • № 146/145 Киев - Измаил;
  • № 763/764 Киев - Одесса.

В то же время поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

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Напомним, ранее Укрзализныця сообщала о прекращении продажи билетов с девяти железнодорожных станций.

Укрзализныця железная дорога карантин в Украине
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