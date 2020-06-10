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Порошенко хитро уклонился от вручения подозрения: опубликовано видео

10 июня 2020, 17:40

Бывший глава государства поспешно покинул помещение правоохранительного ведомства.

Порошенко
Порошенко отказался брать подозрение в офисе ГБР / УНИАН

В Госбюро расследований бывшему президенту и действующему нардепу Петру Порошенко озвучили подозрение о совершении преступления, однако письменную версию вручить не смогли.

В ролике, опубликованным Государственным бюро расследований в Youtube, можно увидеть, как экс-глава государства с адвокатами сидит в ГБР и слушает, как представитель Офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение. Порошенко обвиняют в том, что он привлекал к незаконным действиям СБУ, пользуясь своим служебным положением.

Однако во время прочтения текста подозрения адвокат Порошенко вскочил со стула и стал требовать от представителя ОГП показать его документы. После скандала экс-президент поспешно покинул офис ГБР. За ним следовали правоохранители и просили понятых зафиксировать, что бывший президент отказался получить подозрение. На их действия Порошенко не отреагировал, затем с двумя адвокатами сел в машину и уехал. Также он отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.

Напомним, ранее стало известно, что Петр Порошенко проходит как свидетель в Государственном бюро расследований по делу о перемещении через границу Украины (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры.

Как ранее сообщалось, перед очередной попыткой допроса экс-президента Петра Порошенко сотрудниками Госбюро расследований по делу о незаконном ввозе 43 дорогостоящих картин в Украину группа его поддержки устроила перформанс.

Петр Порошенко новости Украины Госбюро расследований ГБР подозрение преступление
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