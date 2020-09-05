Угроза Пушилина атаковать ВСУ: стало известно о реакции Зеленского

Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами террористов "ДНР".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления террористов "ДНР" с угрозами нанесения ударов по позициям ВСУ на Донбассе.
Как подчеркнул он в эфире канала Прямой, Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.
Глава МИД подчеркнул, что участники переговоров в ТКГ проведут переговоры в воскресенье, 6 сентября.
Кулеба напомнил, что главарь террористов "ДНР" заявил о намерении уничтожения укреплений украинских военных в районе населенного пункта Шумы, который находится возле линии разграничения.
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По словам главы МИД, президенту Владимиру Зеленскому доложили о ситуации и он "очень обеспокоен этим".
Напомним, ранее главаь "ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе террористов по позициям Украины. Артиллерийский удар будет нанесён в понедельник утром, 7 сентября.
Пушилин заявил, что ВСУ должны зарыть траншеи, которые были вырыты после объявления перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.
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Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.