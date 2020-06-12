Угроза сепаратизма или отказ от советских пережитков: есть ли "зрада" в сокращении районов

Эксперты рассказали, к каким проблемам готовиться украинцам в связи с сокращением количества районов / УНИАН

Продолжая реформу децентрализации, в Украине намерены пересмотреть административно-территориальное деление. И Министерство развития общин и территорий уже обнародовало карту – проект передела районов во всех областях.

В результате реформы количество районов во всех регионах страны должно существенно сократиться – с 490 до 118. При этом районы будут укрупнены.

Как заявил заместитель главы Минрегиона Вячеслав Негода, карта районов пока окончательно не утверждена, еще будут вноситься предложения и возможны правки.

Однако далеко не все украинцы в восторге от предложенных Минрегионом новаций. Одни опасаются сокращения бюджетников, другие – того, что ради получения элементарной справки придется теперь ездить за сотню километров в новый райцентр, третьи – того, что государственные услуги станут менее доступными, четвертые усмотрели в новом районировании угрозы сепаратизма.

Главред обратился к экспертам, чтобы выяснить, чем продиктована необходимость перекроить районы всех областей Украины, что это даст полезного, а также какие новые проблемы или неудобства может создать для населения.

В одном эксперты единодушны: районы как таковые являются советским пережитком, от которого необходимо избавляться, и административно-территориальное деление Украины должно быть осовременено. Также, по их словам, нам не избежать ряда проблем ни во время проведения реформы, ни после нее. Однако откровенной "зрады" в задуманном властью эксперты не видят.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Основным позитивом укрупнения районов является сокращение чрезмерно раздутого штата чиновников – их у нас слишком много, поскольку в Украине до сих пор сохраняется советская система районирования, которая строилась на количестве партийных ячеек коммунистической партии. Потому такой бардак. Аналогичную оптимизацию проводили многие страны, например, Польша, когда создавала воеводства и укрупняла территориальные единицы.

Если сокращение чиновников – это плюс, то сокращение врачей, учителей и всех остальных, что произойдет вследствие сокращения районов – это вопрос доступности социальных услуг для населения. Мы – не Польша и не Америка: к примеру, в тех же районах Полесья нет инфраструктуры, чтобы быстро добраться из одной части района до другой. Это чревато тем, что люди окажутся отрезаны от социальных услуг, а потому еще активней начнут уезжать, что усугубит и так плохую демографическую ситуацию.

Потому сокращение количества и укрупнение районов должно происходить параллельно с реализацией комплексной программой развития инфраструктуры. Это нужно для того, чтобы можно было быстро и качественно обслуживать людей в любой точке этого района.

Насколько сможет это обеспечить наш государственный аппарат? Мягко говоря, есть сомнения. У нас и так все работает не ахти, а после реформирования могут возникнуть новые проблемы в этой сфере. Все основные риски задуманной реформы связаны именно с этим.

А вот опасения, что в результате реформы появятся районы, где будет бо́льшая часть населения представлена каким-то одним этническим меньшинством, напрасны. Например, Закарпатье – и так есть Береговский район, где проживают в основном украинцы венгерского происхождения, и он существует с начала независимости Украины. А при новом районировании к Береговскому району будет присоединена часть другого района, где больше украинцев, соответственно, проблема снимется.

Но "патриоты", естественно, начали "танцевать" вокруг Зеленского – мол, он намерено создает едва ли не венгерский район. Однако все эти обвинения напрасны, никакой "зрады" в данном случае нет.

Олег Соскин Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

Идея сокращения районов – позитивная. Районы – это советский рудимент: в СССР с помощью райкома партии контролировали население определенной территории. С точки зрения экономики, район не выполняет никаких положительных функций: если в городах, поселках и городках, где люди проживают и работают, создается прибавочная стоимость, то такую надстройку как район нужно содержать отдельно.

Объединенные громады делают районы ненужными. Они выполняют все необходимые членам громады функции и удовлетворяют их потребности. Потому районы можно было не сокращать, а ликвидировать. А громады бы просто объединялись в области.

Не нужно опасаться, что после укрупнения районов людям придется ездить за 100 км, чтобы получить какую-то справку – электронная система автоматически решает все вопросы. И если пока в селах сделать что-то через интернет представляется проблемой, то теперь, с укрупнением и сокращением районов, просто ускорится процесс освоения интернета. Хотя поначалу люди будут недовольны из-за определенных неудобств и новшеств.

Однако позитивы налицо: сократится огромное количество тунеядцев – работников райадминистраций, районных налоговых и разного рода районных служб. По сути, все эти люди ничего не делали. Изменится и принцип формирования бюджета. Сейчас из центра на область приходят деньги в виде субвенций и дотаций, а областная администрация распределяет эти деньги дальше – на районы. В итоге, громадам ничего не остается. Теперь же главным источником формирования бюджета станет громада, и она будет бороться за свои источники доходов. И это хорошо. Правда, и основная нагрузка ляжет на объединенные громады: школы, больницы, детские учреждения, библиотеки, дороги, вся инфраструктура, экология, газо- и водопроводы, реки, озера, леса, коммунальное хозяйство.

С ноября в Украине может начаться супер-вакханалия – запускается колоссальной мощи процесс свободы и анархии в условиях второй волны коронавируса, финансово-экономического банкротства, прочей социальной нестабильности и недоверия к власти. В итоге, рано или поздно появятся хорошие громады и убыточные. Во втором случае на местах начнутся социальные взрывы, бунты, столкновения с Нацгвардией. Возможно, тогда придется выбирать шерифов, потому что громада не захочет терпеть бандитов и извращенцев-полицейских, которые насилуют и пытают людей на допросах, как в Кагарлыке (таких полицейских в громадах будет ждать суд Линча).

Из-за грядущего сокращения районов, в частности, на Закарпатье запаниковали, опасаясь создания венгерской автономии в Береговском районе. Однако, на самом деле, запланированное в этой области деление не создаст районов, где будет большинство венгров. Будет наоборот – Берегово станет антивенгерским, потому что в состав вновь созданного Береговского района войдут не только населенные пункты, где проживают венгры, но и пункты, где проживают русины и украинцы.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Когда вместо 490 районов у нас их будет 118, основной единицей, с которой Киев перейдет на прямые межбюджетные отношения, станет громада.

К теме административно-территориальной реформы не раз пытались подступиться: и Вячеслав Черновол, и Роман Безсмертный в 2005 году, и при Януковиче в 2013 году предлагалось перейти к иному региональному делению. Но эта административно-территориальная реформа заработала себе недобрую репутацию темы, на которой можно политически "сломать себе шею" и заработать врагов. Она потенциально очень конфликтна.

Например, Умань находится на краю одного района, а работники предприятий приезжают туда из других районов. Будет ли у соседних с Уманью громад интерес субсидировать тот же общественный транспорт другой громады? Вряд ли.

Кроме того, административно-территориальная реформа приведет к сокращению массы врачей, учителей, то есть бюджетников. Это будет прямое следствие политики децентрализации.

Так что это палка о двух концах. С одной стороны, такую реформу нужно было проводить давно, поскольку на административно-территориальная схема, которую мы получили в наследство от СССР, устарела и не отвечает реалиям. Но, с другой стороны, провести децентрализацию и административно-территориальную реформу, сократив количество денег у себя в кармане, наши центральные власти не хотят и стремятся сохранить в своих руках рычаги воздействия. Пока что децентрализация не изменила порядок бюджетных отношений, а бюджеты должны строиться снизу-вверх. А, значит, эта темя будет потенциальным источником конфликтов, и осенью начнутся выступления с лозунгом "Вся власть и полномочия громадам!".

Для власти Зеленского административно-территориальная реформа – это очень рискованный в преддверии местных выборов шаг, поскольку президент может оказаться крайним в этой ситуации: любые чиновники будут пенять на него, списывая свое собственное воровство, коррупцию и некомпетентность. Уже сейчас на Закарпатье возмутились по поводу грядущей реформы, в частности, создания Береговского района, который может стать венгерским. Думаю, подобная проблема будет актуальна не только для Закарпатья, но и для Одесской области (в Болградском районе компактно проживают болгары), и для Буковины (там компактно проживают румыны). Это – еще одна из причин, почему эта тема потенциально взрывоопасна.

Александр Доний политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада"

Есть объективные предпосылки для проведения административно-территориальной реформы: сокращение количества сельского населения, миграция сельских жителей в города, затухание небольших населенных пунктов, невозможность государства и местных общин обслуживать инфраструктуру в небольших населенных пунктах. Потому возникла необходимость укрупнения административных единиц в Украине.

Мы начали реформу с создания территориальных громад, однако не изменили при этом Конституцию, где закреплено деление на районы, а не громады. Причем создавались громады не в одночасье, а по мере согласования с региональными элитами. Некоторые ОГА сопротивлялись. Например, так было на Закарпатье, где этому противился тогдашний глава обладминистрации Геннадий Москаль. В итоге, где-то эти громады в областях были созданы, где-то – нет.

Перед местными выборами возникнет дилемма. В Конституции прописано районное деление, а, значит, выборы должны пройти и в районные администрации тоже. Однако новое административно-территориальное устройство (с громадами) не предусматривает этого. Нужно закончить как-то этот процесс, иначе возникнет двойное подчинение и сложится непонятная ситуация между вновь созданными громадами и районами: кто за что отвечает, у кого какие полномочия. Этот вопрос должно быть решен до местных выборов.

Если не внести изменения в Конституцию, в будущем мы столкнемся с массой противоречий, и тогда определенных решения громад могут быть оспорены районами в Конституционном суде. Потому что громады не прописаны в Конституции.

Предыдущая власть закрыла глаза на это и пошла вопреки Конституции, а точнее в обход нее. Вызов для новой власти – решить, что делать: продолжать ли путь предшественников, действуя неконституционно, или внести изменения в Основной Закон.

Ситуация с Закарпатьем требует отдельного разъяснения. Сейчас один из районов Закарпатья – Береговский, уже имеющийся в наличии, на 76% состоит из этнических венгров. По новой схеме хотят создать 5 районов на Закарпатье, но при этом нигде не будут объединены в один все места компактного проживания украинских венгров. Береговский район объединится с Виноградовским, где венгров всего 26%. А потому новое районирование, которое сейчас предлагается на Закарпатье, приведет к тому, что, наоборот, ни в одном из новых районов теперь не будет венгерского большинства! В итоге, в укрупненном Береговском районе венгры составят только 40%, а 60% украинцы.

Так что на Закарпатье не будет ни одного района с венгерским этническим большинством. А, значит, впредь, не будет даже теоретических оснований для какой-либо сепарации.