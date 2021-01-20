Угроза военного вторжения России: эксперт рассказал об опасности для Украины

Граница Украины и Беларуси переходит под контроль ФСБ, считает Олег Жданов.
Запланированные на осень новые военные учения России и Беларуси Запад-2021 и характер маневров указывают на готовность россиян к военному вторжению в Украину. Белорусско-украинская границы переходит под контроль РФ, поэтому следует работать над укреплением северного направления.
Как рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24, Россия повышает градус противостояния и демонстрирует свою готовность к военному вторжению на украинскую территорию. В связи с контролем ФСБ границы Беларуси, Украине следует укреплять оборону на северном направлении.
"Теперь мы знаем, что граница Украины и Беларуси переходит под контроль ФСБ. Для нас это еще один стимул разработать ряд оборонительных операций на северном направлении и усилить защиту северной границы… Россия пытается показать, особенно нам с вами, то, что они готовы к реальному вторжению, что они накапливают силы, которые в любой момент готовы выполнить приказ на вторжение", - считает он.
Кроме того, эксперт акцентировал внимание на том, что впервые за цикл военных учений двух государств будут проведены ряд новых маневров, направленных на повышение боеспособности в местности с малой проходимостью. Такие условия свойственны для севера Волынской, Житомирской и севера Черниговской области. Это должно особенно настораживать Украину.Читайте такжеУкраина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович
"Кстати, очень интересная тематика учений в этом году. Впервые будет применен такой вид боевых действий, как действия отдельных частей и подразделений в отрыве от главных сил, а также рейдовые действия. Такое ведение боевых действий характерно для местности с малой проходимостью, это Волынская, Житомирская и север Черниговской области. Для нас это еще один "звоночек" того, что Россия продолжает милитаризацию и повышать градус противостояния Украины и России", - подчеркнул Олег Жданов.
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