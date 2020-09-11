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Угроза возвращения жесткого карантина: стало известно о планах Кабмина

11 сентября 2020, 15:27

Ситуация может ограничиться адаптивным карантином.

Медицинская маска
В Украине будут делать акцент на адаптивный карантин / УНИАН

В Украине на уровне премьера и президента уже принято решение о том, что ситуацию с возвращением жесткого карантина повторять не будут.

Как рассказал высокопоставленный источник в правительстве, ситуация может ограничиться адаптивным карантином, пишет Оbozrevatel.

"Премьер совсем недавно проводил встречу с крупным бизнесом. Там опять звучал вопрос, ждать ли тотального карантина и вообще к чему готовиться. Премьер в очередной раз сказал, что не будет жестких ограничений, говорил о том, что очень действенным оказался адаптивный карантин", – отметил собеседник.

В материале подчеркивается, что учитывая рост статистики заболеваемости, власти решили акцентировать внимание на позитивных моментах: места для инфицированных в больницах заполнены меньше чем наполовину, а уровень смертности всего около 2% – один из самых низких.

"Мы будем равняться в любом случае на опыт Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но и тут настроения поменялись. Если раньше нам приводили пример Италии, которой удалось остановить вспышку, то сейчас говорят уже о Швеции, где локдауна не было", – добавляет собеседник.

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Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.

Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

  • В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 148 тыс. 756 случаев COVID-19.
  • Всего в Украине выздоровели 67 тыс. 005 человек, зарегистрировано 3 тыс. 76 летальных случаев.
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