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Угрозы Зеленскому: президент просил привлечь его по делу Зверобой и Федины

28 мая 2020, 23:56

В Сети появилась фотокопия заявления президента Владимира Зеленского, написанного для правоохранителей, которые расследуют дело Маруси Зверобий и Софии Фединой.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

В Сети опубликовали фотокопию заявления, которое было подано правоохранителям от лица президента Украины Владимира Зеленского. Документ датирован 7 ноября минувшего года.

Снимок первым выложил в свой Telegram-канал нардеп из фракции Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко. В поданной в СБУ заявлении Зеленский просит, чтобы его привлекли к уголовному производству против волонтера Маруси Звиробий и нардепа Софии Фединой ‒ в качестве потерпевшего.

Напомним, в конце октября минувшего года нардеп от Европейской солидарности София Федина и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, в котором "наехали" на президента Владимира Зеленского ‒ после того, как он поговорил с добровольцами в поселке Золотое на Донбассе.

Далее ‒ Федине и Звиробий вручили уведомление о подозрении по фактам угроз главе государства. Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтеру – ее обязали сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Еще позднее, 10 марта 2020 года Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения Софие Федине и решил освободить ее под личное обязательство.

новости Украины София Федина Маруся Звиробий Алексей Гончаренко Владимир Зеленский
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