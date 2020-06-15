"Жалкие и никчемные люди": журналист высказался об угрозах Звиробий семье Зеленского

Бачо Корчилава считает ксенофобию злом / Фото: Facebook/Бачо Корчилава

Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине, журналист Бачо Корчилава высказал мнение, что в Украине начали проявляться признаки бытовой ксенофобии и яркий пример – это угрозы волонтера Маруси Звиробий в адрес семьи президента Владимира Зеленского.

"Сегодня все возмущаются постом Маруси Зверобой. Это антисемитизм, который является одним из проявлений ксенофобии. Всех, кто страдает такими проявлениями, я считаю людьми жалкими и никчемными. Знаете, я лично горжусь историей моей нации. Точно так же историей своей нации гордятся и евреи", - написал он в Facebook.

По словам журналиста, украинцам необходимо оставлять в прошлом советские привычки о проверке национальности в паспорте, поскольку сейчас в мире такое проявление агрессии является неуместным.

"Надо отучаться от советских привычек, чуть что проверять национальность в паспорте. Тем более что графы национальность нет уже много лет. А проблемы ксенофобии в Украине вдруг стали как-то вылезать и это, честно говоря не очень хорошо. Пока редко, но вылазят. Теперь само общество должно понять, что ксенофобия - это зло. Вам может нравится, или не нравиться человек, но указывать на его национальность и то куда он должен ехать жить - идиотизм высшей меры. А истина всегда дороже наших пристрастий и симпатий", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, народный депутат от Европейской солидарности София Федина заявила, что скандально известная волонтер Маруся Звиробий не писала в адрес семьи президента угрозы и антисемитские высказывания, а это сделали хакеры, которые взломали ее канал в Telegram.

Напомним, волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя ‒ Алена Самбул-Беленькая), которая проходит по уголовному делу вместе с нардепом Софией Фединой за угрозы президенту, разразилась порцией оскорблений в адрес Владимира Зеленского, его супруги Елены и его детей.